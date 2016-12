La moviola della 23.a giornata

20:18 - Nel corso di "Serie A Live" su Premium Calcio, gli ex arbitri Cesari e Paparesta hanno giudicato gli episodi più discussi della quarta giornata del girone di ritorno

VERONA-JUVENTUS, arbitro Doveri

Sul primo gol di Tevez c'è una posizione di fuorigioco di Llorente da valutare: lo spagnolo è oltre la linea dei difensori, bisogna valutare se la sua presenza dà fastidio al portiere o al difensore. Sul cross da sinistra di Asamoah, Moras non può intervenire perché vicino a lui c'è l'attaccante bianconero che partecipa all'azione: quindi per Paparesta il gol sarebbe stato da annullare, anche se la decisione è difficilissima da prendere.

Non ci sono invece dubbi sul secondo gol: la posizione di Tevez è di fuorigioco. L'errore, in questo caso, è più evidente.

Poi ci sono due "mani" in area della Juve da valutare. Primo episodio, sul 2-0. Vidal ha il braccio aderente al corpo, poi lo allarga guardando il pallone e quindi si tratta di intervento volontario. E' un movimento chiaro e da punire.

Nel finale, ancora con la Juve in vantaggio, ma per 2-1, anche Lichtsteiner colpisce il pallone con la mano allargando il braccio nel tentativo di contrastare Toni. C'è un movimento non consono, ma il difensore non guarda il pallone. Quindi, per Paparesta, c'è solo la volontarietà di occupare spazio e non ci sarebbero gli estermi per il rigore.

Da annullare il primo gol del Verona per posizione di fuorigioco di Toni: altro errore da matita rossa.

C'è anche un gol annullato di Osvaldo per fuorigioco di Asamoah, sul servizio di Tevez, giustamente rilevato dall'assistente De Pinto.



ROMA-LAZIO, arbitro Orsato

Secondo Paparesta, l'arbitro ha lasciato giocare troppo. Nei derby non dovrebbe essere così perché basta poco per riscaldare gli animi. Manca un cartellino rosso a Candreva per un pugno a Torosidis sfuggito all'arbitro. E' un episodio tipico da derby, di un momento di tensione con la palla lontana. Anche all'inizio del match, dopo 8', c'è un intervento durissimo di De Rossi (con le gambe alte) su Lulic che non vede provvedimenti disciplinari. Questo è stato il segnale dell'atteggiamento morbido. C'è stato anche un fallo di Lulic su Maicon, tacchetti sul ginocchio con grande pericolosità, senza nemmeno un giallo.

SAMPDORIA-CAGLIARI, arbitro Roca

L'assistente Giachero sbaglia in occasione del gol annullato a Sau. La rete del Cagliari era, invece, regolare perché il giocatore parte da dietro ed è tenuto in gioco da De Silvestri. Ci sono due giocatori isolani oltre la linea, ma il pallone non è indirizzato a loro.

C'è un altro episodio nella ripresa: Sau viene affrontato da Fornasier. C'è rigore, ginocchio contro ginocchio.

NAPOLI-MILAN, arbitro Massa

Episodio contestato al 22' del primo tempo, quando Abbiati esce e travolge Martens. Il Napoli chiedeva l'espulsione, ma secondo Cesari non si è trattato di un fallo violento e neppure di una chiara occasione da rete visto che non era un tiro in porta, ma solo un tentativo di scavalcare il portiere. Giusto, quindi ammonire il rossonero e decretare il calcio di punizione. Altrettanto corretto annullare il gol nel primo tempo di Higuain per fuorigioco, anche se di poco. L'argentino è in posizione regolare, invece, sulla rete del 2-1, come pure è tenuto in gioco Callejon in occasione dell'assist vincente al Pipita. Da segnalare che Mexes viene graziato due volte: prima per un fallo di mano su tiro da fuori, poi per una brutta entrata su Martens. Entrambi gli interventi erano meritevoli del cartellino giallo.

FIORENTINA-ATALANTA, arbitro Guida

Un solo episodio da moviola nel primo tempo del match: al 31' Neto esce a valanga su Maxi Moralez e lo travolge in area. Per Cesari, però, non è fallo da rigore perché prima il portiere della Fiorentina tocca il pallone. Si è trattato comunque di un intervento pericoloso che andava sanzionato con una punizione a due. Giusto anche il rosso a Cigarini, visto che entrambe le ammonizioni sono state giudicate corrette.



UDINESE-CHIEVO, arbitro Banti

Sul gol di Fernandes, la posizione di Pereyra, da cui partirà il cross per il compagno, è regolare. Da segnalare che il pallone calciato dal bianconero buca la rete, ma Banti assegna regolarmente la marcatura.