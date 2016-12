La Lazio smentisce l'offerta russa

19:12 - "In riferimento alla notizia apparsa circa un’offerta di un gruppo russo per la Lazio, la Società fa presente che questa è falsa e destituita di ogni fondamento". Con questa nota il club di Lotito smentisce seccamente la nostra indiscrezione sulla possibile acquisizione della Lazio da parte di una cordata straniera. Niente offerta, quindi. Il gruppo russo, da quanto ci risultava, era disposto a versare 170 milioni per i biancocelesti.



Fatto sta che come dimostra l'affare Moratti-Thohir e come scrive Milano Finanza, sono diversi i club di Serie A finiti nel mirino di gruppi stranieri. Del Milan si è detto molto. C'è l'offerta, smentita, del miliardario di Singapore Lim - 300 milioni per la metà del Diavolo -, ma c'è anche la ricerca di soci in Oriente avviata da Barbara Berlusconi. E poi la Roma, con Pallotta che lavora per ampliare il gruppo. E ancora: Bologna, Cagliari, Catania, Genoa, Verona, Livorno e Samp. Tutti a caccia di soldi, di nuovi proprietari, di investitori disposti a restituire smalto al nostro pallone. Mezza Serie A è sul mercato. Da Est a Ovest a caccia dell'oro.