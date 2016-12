La Juventus si gode Coman: nuova stella a costo zero

10:42 - Si chiama Kingsley Coman, ma tutti parlano di Pogba. Il ruolo è diverso, tutto il resto però è incredibilmente simile e questo per la Juventus non può che essere un bene. L'attaccante francese, 18 anni, arrivato quest'estate a parametro zero dal Psg ha impressionato tutti all'esordio, da titolare a sorpresa, contro il Chievo. Tecnica e personalità con un paio di gol sfiorati. Non male considerando che nella ripresa ha giocato con la febbre.

La speranza che Coman diventasse un nuovo Pogba in quanto a qualità, tecnica e sicurezza, era sedimentata in corso Galileo Ferraris sin dai primi giorni di ritiro. L'attaccante, stesso ciuffo biondo e sfrontataggine del collega, a giudicare dai primi passi cresce molto bene. Dopo un precampionato da protagonista, Allegri lo ha lanciato da titolare contro il Chievo preferendolo a Pereyra dopo le defezioni di Giovinco e Llorente, ma non ha sbagliato. Anzi, ha trovato un tesoro che ora dovrà gestire con parsimonia e sapienza.

L'intesa con Tevez è stata buona così come il movimento e la protezione di palla in un campionato fisico. Non a caso le scarpate sono arrivate ma Coman si è sempre rialzato e in silenzio, sfiorando in un paio di occasioni il gol all'esordio e nonostante il 38,5 di febbre nel secondo tempo. Alla Juventus già tutti parlano di lui, da Marotta a Buffon: "E' un ragazzo con qualità fuori dal comune". Come Pogba, appunto, e come lui arrivato senza spendere un euro per il cartellino.