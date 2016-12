La Juventus in tournée a Giacarta

17:24 - La Juventus nella "tana del nemico". Se si associa Giacarta alla Serie A è inevitabile pensare al nuovo proprietario dell'Inter, Erick Thohir. Questa volta invece la capitale indonesiana sarà la sede del debutto della torunée estiva bianconera. La Juventus il 6 agosto affronterà al Gelora Bung Karno una selezione indonesiana per poi trasferirsi a Sidney e Singapore, rispettivamente il 10 e il 16, e giocare contro delle rappresentative del posto.

Decisione resa ancor più anomala dal rapporto tutt'altro che idilliaco tra l'Inter e i bianconeri. Non solo il famoso affare Guarin, saltato all'ultimo per la clamorosa retromarcia nerazzurra, ma anche l'accoglienza non molto simpatica del presidente della Juventus Andrea Agnelli a Thoir, confondendo volutamente Giacarta con "Jakartone" in merito allo scudetto 2006 assegnato a tavolino all'Inter.