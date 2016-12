La Juventus è a Giacarta: entusiasmo alle stelle

21:17 - La Juventus sbarca a Giacarta e in città scatta il delirio bianconero. Dopo aver fatto scalo a Singapore, gli uomini di Allegri sono stati accolti all'aeroporto con grande entusiasmo dai tifosi. A causa del traffico e del calore dei supporter, il pullman della squadra è rimasto anche bloccato per le vie della metropoli. Cori, fumogeni e tante maglie bianconere all'esterno del Four Season, l'albergo in cui alloggeranno i giocatori.

IL PROGRAMMA DEL TOUR

Ecco il programma delle amichevoli che i bianconeri disputeranno nel corso del tour (orario italiano):

- 6 agosto Juventus vs ISL stars ore 15:00 Gelora Bung Karno stadium di Jakarta

-10 agosto Juventus vs A-League All stars ore 11:30 ANZ Stadium di Sydney

-16 agosto Juventus vs Singapore all stars ore 12:00 National Stadium di Singapore

IL TWEET DI VIDAL