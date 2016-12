La Juventus domina l'Inter: 3-1 allo Stadium

10:49 - Tutto facile per la Juventus nel 222esimo Derby d'Italia contro l'Inter di Mazzarri. I bianconeri dominano la partita e vincono 3-1 consolidando il primato in classifica a quota 59 punti. Vantaggio Juventus con Lichtsteiner al 15' ben imbeccato da Pirlo. Handanovic fa i miracoli, ma crolla a inizio ripresa sotto i colpi di Chiellini (47') e Vidal (55'). Serve a poco la rete di Rolando al 72' in mischia all'Inter, la crisi continua.

LA PARTITA

Dei duecentoventidue "Derby d'Italia" questo è stato uno dei meno combattuti di sempre e a dimostrarlo, freddo nudo e crudo c'è il risultato. Da una parte una squadra in pieno delirio di onnipotenza, fisica e tecnica; dall'altra una impaurita, spaventata da se stessa e da quello che, volente o nolente, non riesce più a fare. Un Juventus-Inter così a senso unico è difficile da ricordare e gli "olè" di scherno e di sottofondo alla melina già al 4' del secondo tempo, sintetizzano al meglio il succo della partita. Di fatto non c'è mai stata con la Juventus, impressionante, capace di spazzare via i nerazzurri tanto quanto fatto in precedenza con Roma, Napoli e Lazio. Il più nove sulla Roma (con una gara in meno) parla da sé. Inopinabile.Per una volta però a stupire è la normalità. In campo, infatti, è successo più o meno quello che tutti alla vigilia si aspettavano con i bianconeri troppo forti per essere arginati da un'Inter in evidente difficoltà tecnico-tattica. In pochi avrebbero potuto prevedere un tracollo del genere, ma nessuno è rimasto stupito quando questo è accaduto. Il castello di carta costruito da Mazzarri proprio davanti alla sua area, non un centimetro più in là, è crollato al primo sospiro di Andrea Pirlo, al 15', liberissimo di inventare calcio come nessuno e pescare, in mezzo a svariati avversari, il tuffo di testa di Lichtsteiner. Uno a zero e ko tecnico all'Inter già piazzato. Lì si è capito che non c'era storia, nemmeno in un paragone con la partita d'andata in cui l'Inter, francamente, sembrava una squadra totalmente diversa da quella impiegata a Torino. Nessuna reazione, nessun avanzamento del baricentro con Palacio isolato là davanti a fare a sportellate con Barzagli, Chiellini e Bonucci. Perdendo e perdendola, sempre. Tranne in un'occasione, al 40', con un contropiede spedito direttamente in curva nord per evidente riserva raggiunta.



La Juventus ha potuto così dominare avvantaggiata proprio dalla mancanza di autostima e convinzione dei nerazzurri. I ritmi altissimi del centrocampo bianconero, assoluto padrone del campo, han fatto la differenza. Pogba, ma anche Tevez e Vidal, hanno fatto quello che hanno voluto, come e quando l'hanno deciso, impegnando Handanovic dal 3' con il doppio miracolo su Tevez al 45' con il missile terra-aria di Asamoah. Botte perpetue al muro nerazzurro che è crollato subito nella ripresa, colpita con forza dalle picconate di Chiellini (47') e Vidal (55'). Azioni perfette per incarnare la volontà di Conte in panchina: volute e ottenute con la grinta.Per non far mancare nulla al tecnico bianconero però i suoi hanno messo in campo anche l'unico piccolo difetto stagionale: la vanità. Sul 3-0 i centrocampisti hanno iniziato a non affondare più il colpo, regalando il gol a Rolando con un'azione confusa da corner e un paio di occasioni a Palacio nel finale per tornare a sperare. La furia di Conte è difficilmente spiegabile a parole e si commenta da sola. Forse anche così si spiegano i record della Juventus che sale a quota 59 punti continuando a dominare il campionato. Per l'Inter, invece, la classifica continua a piangere: il -26 dai bianconeri è solo una parte della medaglia, dall'altra c'è il sorpasso del Verona e l'avvicinarsi del Milan in un derby di Milano dai toni bassissimi.



LE PAGELLE

Pirlo 7,5 - Le correnti di pensiero sulla marcatura a uomo su di lui sono diverse. Mazzarri sceglie di lasciarlo libero di agire e lui, manco fosse una novità, illumina lo Stadium con passaggi perfetti al millimetro. L'assist per il vantaggio di Lichtsteiner è al limite della legalità.

Kovacic 5 - Piazzato in mezzo al centrocampo a cinque passa i primi quarantacinque minuti a cercare di capire dove si trova. Non legge le intenzioni di Pirlo al 15', vaga per il campo senza una meta. E' giovane e si farà, ma già iniziare a capire dove farlo rendere sarebbe un successo.

Asamoah 7 - Devasta le due fasce con una continuità impressionante. Su e giù manco fosse un titolo in borsa. Jonathan non lo vede mai e prova anche un paio di conclusioni dalla distanza. Scatenato.

Juan Jesus 5 - La sua fisicità contro Llorente non basta. Va in chiara difficoltà con gli inserimenti bianconeri e denota i soliti limiti tattici. Imbarazzante in occasione del gol di Vidal.

Lichtsteiner 7 - Come il collega dall'altra parte è un continuo saliscendi fino a quando la batteria lo appieda. Il gol, anche un po' fortunoso per sua stessa ammissione, è ormai marchi di fabbrica della società fondata con Pirlo.

Mazzarri 4,5 - A parlare per lui sono le facce sconsolate in panchina durante la partita. La sensazione è che dopo un buon inizio di stagione il tecnico toscano abbia perso le redini della squadra. Derby a parte, non è stato capace di regalare una vittoria convincente a Thohir. E la crisi continua.



IL TABELLINO

JUVENTUS-INTER 3-1

Juventus (3-5-2): Storari 6; Barzagli 6,5 (17' st Caceres 6), Bonucci 6, Chiellini 7; Lichtsteiner 7 (37' st Isla sv), Vidal 7, Pirlo 7,5, Pogba 6,5, Asamoah 7; Tevez 6,5, Llorente 6 (41' st Vucinic sv). A disp.: Rubinho, Vannucchi, Ogbonna, Peluso, Padoin, Marchisio, Pepe, Giovinco. All.: Conte 7

Inter (3-5-1-1): Handanovic 6,5; Campagnaro 5,5, Rolando 6, J. Jesus 5; Jonathan 5 (13' st D'Ambrosio 5,5), Kovacic 5 (21' st Botta 5,5), Kuzmanovic 4,5 (10' st Milito 5,5), Taider 5, Nagatomo 5,5; Alvarez 5,5; Palacio 5. A disp.: Carrizo, Castellazzi, Ranocchia, Zanetti, Andreolli, Mudingayi, Samuel, Icardi. All.: Mazzarri 4,5.

Arbitro: Rocchi

Marcatori: 15' Lichtsteiner (J), 2' st Chiellini (J), 11' st Vidal (J), 27' st Rolando (I)

Ammoniti: Pogba (J); Kuzmanovic (I)

Espulsi: nessuno