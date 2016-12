10 agosto 2014 La Juve supera Del Piero solo nel finale: decide Pepe Due reti nel recupero regalano la vittoria (3-2) ad Allegri. Ovazione per Alex, protagonista di un ottimo match Tweet google 0 Invia ad un amico

15:06 - La Juve batte l'All Stars australiana nel finale, ma che fatica. La squadra capitanata da Del Piero sembra più organizzata e passa in vantaggio al 9' con Carrusca, che di sinistro batte Buffon. Nel primo tempo solo un palo per Tevez. La Juve pareggia al 58' con Llorente servito da Evra ma i padroni di casa tornano avanti con Juric (76'). Assalto finale della Juve che prima pareggia con Pogba e poi passa con Pepe. Standing ovation per Del Piero.

ALLEGRI: "VINTO FACENDO DIVERTIRE L'AUSTRALIA"

"Tanto amore per la Juventus anche in Australia". Massimiliano Allegri affida a Twitter le impressioni sull'amichevole che la sua Juventus ha vinto 3-2 a Sydney contro la selezione All Star australiana guidata da Alessandro Del Piero. "Abbiamo vinto - aggiunge il tecnico bianconero - ma far divertire questo pubblico e' una grande soddisfazione".

BUFFON: "DEL PIERO SEMPRE UN SIMBOLO"

"Seppure soffrendo, seppure con un po' di paura, siamo riusciti a vincere", ha detto capitan Buffon a fine partita. Su Del Piero: "Alex sarà sempre un giocatore simbolo della Juventus, se lo merita per la straordinaria carriera che ha fatto con questa maglia".

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO

E' finita. La Juventus si scuote nel finale dopo una partita giocata a ritmi molto bassi. Decisivo l'uno-due di Pogba e Pepe. All Stars lungamente in vantaggio con i gol di Carrusca prima e Juric poi, che ha siglato il nuovo vantaggio dopo il pari di Llorente.



94' Gol Juventus! Pepe raccoglie un pallone in mischia e scarica un bel destro con rabbia: palla che si infila all'angolino

92' Pepe di smarca al centro e scarica un destro dal limite: palla deviata che termina fuori di pochissimo

90' Quattro minuti di recupero

90' Colpo di testa di Thwaite perso da Pogba: palla alta

89' Ogbonna in affanno, chiude su un cross ma regala un angolo

87' Gol Juventus! Pogba raccoglie una respinta, stoppa di petto e scarica un destro preciso sulla destra del portiere con l'esterno-collo. Cross di Pepe

85' Fuori Llorente, dentro Giovinco

84' Coman caparbio tenta lo sfondamento centrale ma viene bloccato

82' Sinistro da fuori di Williams, palla ampiamente a lato

79' Cambi Juve: fuori Tevez dentro Coman, fuori Lichtsteiner dentro Pepe

78' Sinistro di Marchisio ancora su sponda di Llorente: tiro poco potente tra le braccia del portiere

76' Gol All Stars! Errore della difesa che chiude in ritardo e Juric segna con il sinistro di potenza appena dentro l'area

75' Altri due cambi per l'All Stars: dentro Roux e Juric

74' Buona azione della Juve: Llorente appoggia di petto per Marchisio che schiaccia troppo il destro, palla bloccata dal portiere

73' Duro fallo a centrocampo di Montgomery su Marchisio

70' Fuori anche Evra per Asamoah

70' Cambio Juve: Storari per Buffon

69' Pogba saltato secco da Rose, cross basso di Montgomery: esce Buffon che blocca

68' Azione in velocità dell'All Stars, buona chiusura di Ogbonna

66' Altri cambii nell'All Stars: dentro Montgomery e Thwaite, fuori Carrusca e North

63' Esce Alex Del Piero, standing ovation per lui. Pubblico in piedi! Alex riceve i complimenti dei compagni e saluta Pirlo e altri juventini

62' Angolo Juve, Pirlo per Pogba che tenta di calciare al volo ma viene anticipato di un soffio

61' Oltre 55mila spettatori presenti a Sydney

60' Palla dentro di Pirlo per Llorente che è in fuorigioco

58' Gol Juventus! Cross di Evra e poderoso colpo di testa di Llorente che batte centralmente il portiere

57' Pirlo steso a centrocampo da Carrusca

54' La Juve sembra più determinata

52' Occasione Juve: percussione di Tevez sulla destra, Marchisio di testa e salvataggio sulla linea del portiere

51' Carrusca di sinistro dal limite: tiro debole, Buffon blocca

49' Juve pericolosa: punizione dalla destra di Pirlo, uscita a vuoto del portiere ma Ogbonna manda alto di testa

48' Uscita imperfetta di Buffon, Riera tira al volo proprio addosso al portiere della Juve

47' Occasione per l'All Stars: tiro deviato di Carrusca, palla in angolo

46' Fallo di Evra su Del Piero

45' Nessun cambio nella Juve, Del Piero in campo nell'All Stars

45' Inizia il secondo tempo



Finisce il primo tempo, Juve quasi mai pericolosa. Buona prova di Del Piero, All Stars in vantaggio uno a zero

46' Tevez si gira al limite e scarica un destro debole: bloccato da Galekovic

45' Un minuto di recupero

40' Occasione Juve: uno due Llorente Tevez: destro di prima intenzione dell'argentino che finisce sul palo e va sul fondo

39' Slalom di Del Piero che scarica su Berisha, fermato dalla Juve. Alex agisce come regista basso

37' Tevez si libera di un avversario ma il suo destro appena dentro l'area viene murato

37' La Juve tenta si pressare gli avversari ma la manovra è lenta e l'All Stars si difende con facilità

35' Lichtsteiner raccoglie una respinta della difesa: controllo e tiro al volo di destro ma palla a lato

33' Prima iniziativa di Evra: cross forte in mezzo ma attaccanti in ritardo

31' Numero di Pogba a centrocampo che si libera di due avversari, Tevez fermato

30' Gran parata di Buffon su diagonale di Berisha. All Stars vicina al raddoppio

28' Molti errori a centrocampo da parte di entrambe le squadre

26' Pasticcia la difesa: angolo Juve: palla fuori

24' Contropiede All Stars: Del Piero a giro dalla sua mattonella ma la palla termina alta

23' Llorente anticipato: calcio d'angolo Juve

22' Ancora Lichtsteiner servito da Tevez: palla bassa in mezzo, blocca il portiere

21' Buffon esce con i piedi e rischia qualcosa colpendo l'avversario: fallo laterale per la Juve

19' All Stars fa girare palla, la Juve pressa timidamente

17' Pogba ruba palla sulla trequarti e scambia con Lichsteiner ma è in fuorigioco

15' Lichtsteiner crossa basso in mezzo, la difesa in affanno ma riesce a spazzare

12' Scatto rabbioso di Tevez, perde palla in fallo laterale

9' Gol All Stars! Segna Carrusca di sinistro: palla precisa rasoterra che batte sulla destra Buffon

8' La palla colpisce la barriera

7' Punizione dal limite, zona Alex Del Piero

5' Tevez parte da posizione molto arretrara per trovare la palla

4' Calcio d'angolo per la A-League All Stars

3' Marchisio in profondità per Llorente: esce Galekovic e rinvia con i piedi

2' Percussione di Tevez, fermato al limite

1' Chiusura di Ogbonna su inserimento da assist di Del Piero

1' All Stars-Juve: si comincia!



11:29 Scambio di gagliardetti con Buffon

11:27 Del Piero Saluta i compagni mentre parte l'inno

11:26 Le squadre accolgono Del Piero in campo con applausi

IL TABELLINO

ALL STARS AUSTRALIA (4-3-3): Alekovic, Smith, Rose, Muscat, Berisha, Ibini, Carrusca, Riera, North, Broich, Del Piero

A disp: Williams, Brighitti, Hersi, Thwaite, Ali Abbes, Juric, Montgomery, Roux

All. Gombau



JUVENTUS (3-5-2): Buffon, Caceres, Bonucci, Ogbonna, Lichtsteiner, Pogba, Pirlo, Marchisio, Evra, Tevez, Llorente

A disp: Storari, Rubinho, Audero, Marrone, Chiellini, Pepe, Motta, Padoin, Asamoah, Vitale, Pereyra, Buenacasa, Coman, Giovinco

All. Allegri