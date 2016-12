La Juve ha ancora il mal di coppa 

19:06 - Nel suo Dna la Juventus un po' di "mal di coppa" c'è l'ha da sempre e nemmeno la cura Conte è riuscita a invertire questa tendenza. Nelle tre, straordinarie, stagioni sotto la sua gestione, infatti, il bilancio delle sfide "dentro-fuori" non è certo all'altezza dei numeri messi in mostra dai bianconeri in campionato. E' vero che la "Vecchia Signora" ha messo in bacheca due Supercoppe italiane, ma lo è altrettanto che in Champions League e in Coppa Italia il suo è un percorso da gambero. Nella massima competizione europea i bianconeri sono arrivati ai quarti di finale l'anno scorso, battuti dal super Bayern Monaco, mentre quest'anno non sono stati capaci di superare la fase a gironi. E il trend in discesa è ben dimostrato dall'andamento in Coppa Italia: finale, persa col Napoli, nel 2012, semifinale, persa con la Lazio, la passata edizione e la ferita ancora fresca del ko con la Roma nei quarti.

In totale, nelle tre manifestazioni extra-campionato sono state 14, finora le partite vinte, 7 quelle perse e 8 i pareggi per 51 gol fatti e 30 subiti. Insomma, un ruolino di marcia non degno di questa Juve da record. Difficile dire perché. Di certo in Coppa Italia ha pesantemente influito la scelta di Conte di puntare sistematicamente sul turnover fin dal suo arrivo sulla panchina bianconera. Una scelta che finora non ha pagato, almeno per quanto riguarda i risultati. I tifosi della Juve sperano che in Europa League possa cambiare qualcosa.