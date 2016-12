La Juve di Allegri è già da record

17:03 - Certo, è ancora presto, prestissimo, per convincere gli scettici , ma è indubbio che la Juve targata Massimiliano Allegri sia partita forte. Forse meglio di quanto ci si aspettasse. La separazione shock da Conte non pare aver lasciato strascichi, tanto che i bianconeri sono riusciti già a fare meglio della scorsa stagione, quando nelle prime cinque partite tra campionato a Champions League raccolsero solo tre vittorie e due pareggi: 1-0 alla Samp, 4-1 alla Lazio e 2-1 al Verona più un doppio 1-1 sul campo di Inter e Copenhagen. A dodici mesi esatti di distanza, la squadra guidata dall'ex Milan è riuscita a centrare un en plein di successi, condito da altri numeri record: 7 reti segnate e nessuna subita, che la rendono la migliore difesa della Serie A, in aggiunta ai due 2 gol fatti e zero incassati all'esordio europeo contro il Malmoe.

Mai nessuno nella storia del torneo italiano era stato protagonista di una partenza del genere tanto che l'ultima volta che Buffon (Nazionale a parte) ha raccolto il pallone in fondo al sacco risale al gol di Zaza del 28 aprile contro il Sassuolo. Il tutto condito dalla ciliegina sulla torta delle 21 partite di fila con altrettante vittorie allo Stadium, come il Grande Torino del 1946-1947. Insomma, se Conte aveva lasciato una Juve da record, Allegri ha già scritto la sua paginetta di storia. Merito di una retroguardia invalicabile, ma anche di un l'attacco che non scherza, seppure dei 5 elementi di reparti, il solo Tevez sia andato sinora a segno. Llorente, Morata, Giovinco e Coman, infatti, sono ancora alla ricerca della prima gioia stagionale, ma evidentemente questo non conta per i tre punti, come hanno dimostrato proprio le ultime tre stagioni della Vecchia Signora, quando a segnare è stata tutta la rosa. Il bello è che ad Allegri, accoglienza freddina a parte, non sono mancati i problemi sul campo, leggi gli infortuni, anche seri, dei vari Pirlo, Vidal, Morata, Caceres, Barzagli e Marrone. Non abbastanza, però, per scalfire le certezze di un gruppo abituato a vincere. E in questo anche Max da Livorno ha fatto la sua parte. Perché non ha stravolto quanto aveva creato il suo scomodo predecessore e ha saputo portare uno spirito e un clima nuovo a Vinovo: più carota e meno bastone, insomma. I giocatori, dai veterani agli ultimi arrivati, devono avere apprezzato e in partita si vede. La squadra è meno frenetica e si muove meglio, è più armonica. I difensore spingono meno in fase offensiva, ma restano al loro posto, evitando ai compagni faticosi recuperi in caso di errore. Davanti si corre e si lotta, ma si lascia ai centrocampisti il compito di interrompere il gioco avversario e così si arriva meno stanchi davanti alla porta. Piccoli accorgimenti, in attesa di cambi più radicali, che sembrano aver perfezionato un meccanismo che pareva difficilmente migliorabile. Atletico e Roma diranno se è davvero così.