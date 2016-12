La Juve commemora la tragedia dell'Heysel

16:59 - Sono passati ormai 29 anni da quel terribile 29 maggio del 1985, quando a Bruxelles 39 persone, in gran parte tifosi della Juve, persero la vita nella strage dell'Heysel, sede della finale della Coppa dei Campioni contro il Liverpool. Una ricorrenza che il club bianconero ha voluto ricordare con un messaggio. "Il 29 maggio è giorno del silenzio, della memoria, della commozione", recita la nota del club.



E ancora: "Non può esserci spazio per altro dal 1985, quando allo stadio Heysel di Bruxelles si consumò la tragedia che ha segnato per sempre 39 famiglie, la Juventus e chiunque ami il calcio", recita la nota bianconera. Il ricordo delle vittime innocenti, strappate ai loro cari da quell'assurda follia, ci accompagna sempre, da ventinove anni. Oggi è il momento della preghiera, ma ogni giorno sentiamo il dovere di onorarne la memoria. E quel mazzo di fiori deposto ai piedi del monumento di Reggio Emilia lo scorso 28 aprile, le stelle dello Stadium o la parte del J-Museum dedicata, sono il nostro modo di dire loro: non vi dimenticheremo mai".