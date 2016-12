La Juve batte 1-0 i Newcastle Jets 

13:45 - La Juve chiude la tappa australiana del tour asiatico con una vittoria: la formazione di Allegri ha battuto in una partitella, di 35 minuti per tempo, i Newcastle Jets, formazione della A-League. Gol vittoria firmato da Giovinco al 26' con una bella azione personale. Un buon test per Coman che nel primo tempo si è messo in mostra, mentre quasi tutti i big sono rimasti a riposo. Ora i bianconeri voleranno a Singapore.