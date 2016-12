La Grecia vuole Allegri come commissario tecnico

20:40 - Dal Milan alla Grecia. Il futuro di Massimiliano Allegri come commissario tecnico potrebbe essere non sulla panchina dell'Italia, visto l'imminente rinnovo di Cesare Prandelli, ma su quella della nazionale ellenica. Nei giorni scorsi c'è stato un primo contatto telefonico, nel giro di una settimana Allegri dovrebbe dare una risposta per un ruolo da ricoprire dopo il Mondiale. Al momento, come riportato da Sky, le parti sono però ancora abbastanza distanti.