La Germania trasforma nelle tasche di uno scommettitore 100 sterline in 83mila

21:11 - Come trasformare 100 sterline in 83 mila? Se riuscite a rintracciare il nome, chiedete al coraggioso scommettitore che a settembre investì 125 dei nostri euro in 5 audaci previsioni. 'Sky bet' mostra la schedina vincente: Champions League al Real Madrid, promozione del Qpr, conquista della Top League One del Wolwerhampton e il City campione d'Inghilterra. Mai giocata fu più felice e lungimirante per lo scommettitore che incasserà 104 mila euro.

Se in tempi di crisi risulta difficile considerare una vittoria in giochi d'azzardo sudata e meritata, in questa occasione si potrebbe fare un'eccezione. Lo scommettitore deve aver faticato e non poco durante la finale del Mondiale, soprattutto quando l'Argentina è andata vicina al gol. A far soffrire l'anonimo fortunato non è stata solamente la Germania, basti ricordare la concitata finale di Champions League, anch'essa decisa nei tempi supplementari o il rocambolesco finale di stagione della Premier League. Onore al vincitore, nella speranza che si accorga che botte di fortuna così grandi capitano (ai fortunati) una sola volta nella vita.

One punter has well and truly #skybettered us. He placed this fivefold in August and has won over £83,000! Well done! pic.twitter.com/mvJ18gvNFt

— Sky Bet (@SkyBet) 13 Luglio 2014