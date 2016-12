La finale di Europa League è firmata Mediaset 

21:23 - La 43.esima finale di Europa League tra Siviglia e Benfica, che si svolgerà allo Juventus Stadium, è firmata Mediaset. Nell’occasione Mediaset, host broadcaster designato alla produzione dell’evento, garantirà ai telespettatori una copertura senza precedenti: 230 tecnici coinvolti, 25 km di cavi e 37 telecamere complessive (il numero di telecamere di un normale match della fase a gironi di una competizione europea varia solitamente da 9 a 16), tra cui un elicottero, una spydercam, 4 supermotion e 2 hypermotion. Uno spettacolare evento televisivo, che collegherà a Torino oltre 200 paesi nel mondo.

IL PALINSESTO

Mercoledì alle 19:30 inizierà la maxi diretta che partirà su Premium Calcio/HD con lo studio di Mikaela Calcagno, con ospiti Bernardo Corradi, Ciccio Graziani, Roberto Bettega e Gianluca Paparesta. Alle 20:20 si collegherà anche Italia 1 (anche in HD) e lo streaming sul sito Sportmediaset.it. La telecronaca del match è affidata a Pierluigi Pardo e Roberto Cravero. A bordo campo Carlo Landoni, Irma D’Alessandro e Fabrizio Ferrero. Al termine della finale sarà trasmessa la premiazione, con approfondimenti e interviste ai protagonisti.

Grazie alla applicazione Premium Play sarà possibile vedere in diretta la partita sulla TV con un decoder o un televisore Samsung Smart TV abilitato, sul PC, iPad, console Xbox 360.



IL REGISTA E' RICCARDO POMA: "SFIDA ADRENALINICA"

Uno spettacolare evento televisivo con la regia di Riccardo Poma, 42 anni, il più giovane regista italiano chiamato alla regia di una finale europea che collegherà a Torino 65 mezzi regia (tra broadcast italiani e stranieri) per oltre 200 paesi nel mondo. Appassionato di calcio, professionista meticoloso ed esigente, Poma propone uno stile di regia di scuola europea “make it simply”: sempre in diretta quando la palla è in gioco, utilizzo dei replay solo per chiarire l'azione, grande attenzione al gesto sportivo e alla qualità tecnica delle riprese.

“Non vediamo l'ora di cominciare – spiega Poma, impegnato nella supervisione delle fasi di allestimento e di test dell'impianto allo Juventus Stadium – ci stiamo preparando da mesi per dare allo spettatore il miglior punto di vista e il miglior racconto possibile. C'è una bel clima positivo ed entusiasta. Per un regista è una sfida adrenalinica far vivere allo spettatore a casa, anche dall’altra parte del mondo, l’emozione, il ritmo e l’atmosfera della finale come se fosse allo stadio”.

Non ti tremano le gambe?

Per niente. Sono mesi che ci prepariamo, e non vediamo l'ora che si giochi.

Come ci si prepara a una finale europea?

Sapevamo di avere tantissimi mezzi tecnici, e di altissima qualità. Quindi in questi mesi ci siamo preparati per utilizzarli al meglio. A me piace poi parlare con ogni singolo componente del team, in modo che ognuno sappia sempre cosa fare e come farlo. E poi ci siamo allenati durante altre partite. Oggi siamo affiatati e pronti. Ci sono tanti modi di raccontare una finale.

Qual è il tuo?

La palla deve essere sempre in movimento. È una regola fondamentale: il telespettatore deve sempre sapere dov'è la palla, chi la gioca, dove potrebbe finire. Un'emozione che gli permetta di vivere la partita come se fosse nel miglior posto dello stadio. Con in più la possibilità di rivedere, chiarire, spiegare. Di godersi il gesto tecnico. C'è uno stile di regia, quindi, anche nell'evento sportivo. Sì, certo. Il calcio non è fatto per essere interrotto, quindi anche noi lo dobbiamo interrompere il meno possibile. Per esempio, il replay è una spiegazione, un inciso che arricchisce il racconto. Quando un fallo è stato chiarito, inutile farlo rivedere cento volte. E così c'è il tempo di sottolineare un colpo di tacco, far apprezzare un lancio illuminante.

Cosa succede, nel buio della cabina? C'è silenzio, c'è tensione?

Silenzio, direi di no (ride)... Io parlo sempre, continuo a dare istruzioni. Tensione, sì, una tensione positiva, in cui c'è sempre spazio per la battuta o per una risata, ma durante una diretta si è tutti concentratissimi, siamo in una sorta di trance agonistica. E la diretta di una finale europea, con questi mezzi, è davvero una sfida adrenalinica.