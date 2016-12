La Figc abolisce la squalifica per "discriminazione territoriale"

10:48 - Nel primo Consiglio Federale agli ordini di Tavecchio è stata presa una decisione importante che riguarda la "discriminazione territoriale". Il documento emerso dalla riunione a Roma attesta che è stata cancellata dall'articolo 12 "l'offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale" come responsabilità oggettiva della società. Di fatto la squalifica per discriminazione territoriale è stata abolita per la gioia delle curve.