La Fifa sospende Beckenbauer per 90 giorni

08:30 - La Fifa ha sospeso per 90 giorni Franz Beckenbauer, che non potrà svolgere nessuna attività legata al calcio per tutto il periodo in questione. Kaiser Franz, che è anche dirigente Fifa, è accusato di non aver risposto alle domande della commissione etica su richiesta del vicepresidente dell'ente giudiziario Michael Garcia riguardo i Mondiali del 2018 e del 2022 assegnati rispettivamente alla Russia e al Qatar sui quali pesano sospetti di corruzione. Il caso è ora sotto inchiesta, condotta da Vanessa Allard.