La Fifa ribalta lo slogan: Maradona non è...meglio 'e Pelé 

17:20 - Pelé il migliore di sempre. Poi Diego Maradona. Terzo Zizou Zidane. La rivista ufficiale della Fifa, Fifa Weekly, pubblica la classifica dei migliori calciatori di sempre ai Mondiali, la Top 11, secondo un sondaggio apposito e che ruota sempre attorno al tema: Maradona è meglio... e Pelé. No, stavolta è il contrario. Con tutte le conseguenze (dibattito) del caso. Nella Top 11, un solo italiano: Roberto Baggio al nono posto.

Dopo il podio, ecco Puskas al quarto posto, seguito da Platini e Rivelino. Quindi Messi (settimo), Matthaeus e Baggio. Per chiudere con Hagi e Kempes.

A ricordo di chi sono questi campioni, dei primi tre sappiamo tutto: oggi Pelé è ambasciatore del Brasile nel Mondo; Maradona è stato appena eletto nella notte degli Oscar da Paolo Sorrentino, tanto per darci un'emozione in più. Zidane è a stretto contatto con Ancelotti alla guida del Real Madrid.

Ferec Puskas è stato un fenomeno assoluto del Calcio Anni 40-50 e primi Anni '60, nell'Ungheria e nel Real Madrid, è morto nel 2006, a lui è dedicato un premio speciale dalla Fifa e fra Honved e Real ha giocato 521 gare, segnando 508 gol. Platini è presidente dell'Uefa, Rivelino è stato uno dei grandi del Brasile anni Settanta (Mondiale del 1970). Di Messi sappiamo tutto, Matthaeus ha fatto la storia di Bayern e Inter, oggi è un tecnico in cerca di lavoro. Roby Baggio è una gloria del calcio italiano, Pallone d'oro nel '93.

Infine Hagi è stato un asso del calcio rumeno, e l'abbiamo visto a Brescia una ventina di anni fa, infine Mario Kempes è stato il simbolo (attaccante) del'Argentina Mondiale del 1978.