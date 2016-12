La Fifa incorona Prandelli: "Campione mondiale di stile"

19:39 - I Mondiali in Brasile non sono ancora iniziati, ma Prandelli ha già incassato il primo successo personale in vista del torneo. Per la rivista della Fifa, che dedica la sua copertina settimanale al ct dell'Italia, Prandelli è infatti "sinonimo dell'eleganza e dello stile". In sintesi, un "campione del mondo" nel genere. Nel dettaglio, il ct viene elogiato soprattutto per il suo rigore nell'applicazione del codice etico.