La Fifa conferma: Luis Suarez squalificato, non può essere presentato dal Barcellona

13:48 - Niente palleggi sul campo, niente applausi né tantomeno il bagno di folla al Nou Camp. La Fifa ha confermato che Luis Suarez (27), squalificato per 4 mesi dopo il morso a Chiellini, non può partecipare a nessun evento collegato al calcio. Dunque, il Barcellona non potrà presentare il suo nuovo costoso gioiello (si parla di 75 milioni di euro al Liverpool). "Non può partecipare neanche a eventi di beneficenza" ha detto la portavoce della Fifa.

Nel frattempo il Pistolero è arrivato nella città catalana insieme ai suoi familiari. Ad annunciarlo è stato proprio il Barcellona su Twitter, che ha ricostruito con una grafica i kilometri percorsi da Suarez nella sua carriera di calciatore prima di approdare al Nou Camp: 13.954 per l'esattezza, da Montevideo a Barcellona passando per Groningen, Amsterdam (nell'Ajax) e Liverpool. Un acquisto che ha scatenato l'ironia del web incentrata sull'ormai celeberrimo morso al difensore italiano, ultima impresa del biter più famoso del mondo. Il suo gesto è diventato anche un sexy toy di dubbio gusto.