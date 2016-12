La fidanzata di Giuseppe Rossi: "Odio i tifosi del Livorno"

20:48 - "Rossi salta con noi", "Rinaudo spezzagli una gamba" e "In Brasile in carrozzella". Questi alcuni dei beceri cori intonati dagli ultras del Livorno all'indirizzo di Giuseppe Rossi, l'attaccante della Fiorentina appena rientrato in campo dopo il brutto infortunio al ginocchio. Pepito, che si era fatto male proprio nel match d'andata contro gli amaranto a seguito di un fallo subito proprio da Rinaudo.

Il comportamento dei tifosi livornesi non è andato giù alla fidanzata di Giuseppe Rossi, Jenna Lynn, che ha difeso l'attaccante viola su Twitter: "Io odio i tifosi del Livorno, come osano?", ha scritto la ragazza che poi, commentando la retrocessione della squadra di Nicola, ha aggiunto sempre su Twitter: "Divertitevi in Serie B". Durissimo anche il commento di Vincenzo Montella a fine partita: "I cori dei tifosi contro Rossi sono incommentabili, se si dà risalto a questo si dà solo ascolto a persone stupide".