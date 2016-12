La ex di Eto'o: "35 anni? Ma no, ne ha quasi 40!". Poi ci ripensa e smentisce

00:52 - Ironia in puro stile british. Forse persino un tantino sopra le righe. Fatto sta che il Sun non si è lasciato scappare l'occasione e riprendendo le parole di Mourinho (Eto'o? Mah, ha 32 anni o forse 35...) ha sbattuto in prima pagina l'attaccante camerunese del Chelsea con tanto di occhiali spessi, capelli grigi e bastone. Un perfetto O.A.P.: old age pensioner, cioè un perfetto pensionato. E a rincarare la dose, sempre il tabloid britannico ha intervistato Anna Barranca (la donna sarda che ha accusato l'ex interista di aver abbandonato lei e la figlioletta Annie) che ha detto di aver saputo la verità da un amico di Eto’o cresciuto con lui in Camerun secondo il quale il giocatore "ha più di 39 anni, perché è nato nel 1974 ed è evidentissimo che sia più vecchio dell’età che aveva detto di avere la prima volta che arrivò in Europa". Immancabile, poi la smentita della stessa Barranca: "Non ho mai parlato con il giornale inglese". Insomma, un giallo nel giallo. Resta, in tutto questo, il fotomontaggio del Sun. Un modo, tra una frase rubata e una dichiarazione smentita, per provare a sorridere.