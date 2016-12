L'Uefa: "Illegale la clausola anti-Courtois"

18:40 - Attraverso un comunicato ufficiale apparso sul sito, la UEFA ha comunicato l'invalidità della clausola presente nel contratto di prestito tra Chelsea e Atletico Madrid, che impediva al portiere Thibault Courtois di giocare in Champions contro i Blues. Se le due squadre dovessero affrontarsi, Courtois può giocare. La UEFA ha minacciato anche l'applicazione di sanzioni in caso di pressione da parte del Chelsea

Il testo del comunicato, molto duro, tratta numerosi temi, tutti inerenti la sportività, principio fondamentale dell'UEFA: "Sia la UEFA Champions League che la UEFA Disciplinary Regulations sono contrarie alle usanze dei club di inserire clausole che possano impedire a giocatori in prestito di giocare contro la squadra alla quale appartengono. Ne consegue che qualsiasi clausola che impedisca a un giocatore di giocare contro la squadra sua proprietaria è da considerare nulla agli occhi della UEFA nelle competizioni europee. Qualsiasi tentativo di forzare il rispetto di queste clausole sarà considerato una chiara violazione del regolamento della UEFA e sarà sanzionata". Si attendono repliche dei diretti interessati, Mourinho in primis.

INFANTINO: "PERCHE' IL CHELSEA HA TORTO"

Gianni Infantino, segretario generale dell'Uefa, ha spiegato alla nostra inviata Francesca Benvenuti, il caso-Courtois: "Non ci possono essere ingerenze contrattuali dei club sull'utilizzo dei giocatori. L'Uefa non prevede questo tipo di clausole che a livello europeo non esistono. Per noi è tutto molto chiaro e per questo abbiamo precisato la questione prima del sorteggio. Courtois è un giocatore dell'Atletico Madrid e il Chelsea non può esercitare pretese sul suo utilizzo nella semifinale di Champions League. Ogni ingerenza è vietata e, se esercitata, il Chelsea andrà incontro alle sanzioni previste"