L'Inter vuole Taarabt. Lo scrivono gli inglesi

15:05 - Adel Taarabt piace a Walter Mazzarri. E all'Inter. E nei giorni in cui il Milan sta decidendo se chiudere la trattativa e tenersi Taarabt, ecco che attorno al blitz inglese dei dirigenti nerazzurri appare questa voce di mercato: la scrive Inter News riportandola dal sito hereisthecity.com con l'etichetta di un probabile "scippo" nerazzurro per avere il centrocampista marocchino, in forza al Qpr e in prestito fino al 30 giugno al Milan. Con la volontà, sua e del club, del riscatto per continuare l'avventura rossonera.

L'Inter su Taarabt, oggi, è una sorpresa. Ma nei discorsi del club, il nome di Taarabt era già apparso un anno fa, a chiusura della stagione e nell'attesa che Mazzarri cominciasse il suo lavoro. C'erano stati contatti col Qpr, ma poi si erano scelte altre strade: Belfodil per esempio, la conferma di Alvarez, per dire di un ruolo coperto in altri modi, o forse perché non si credeva troppo nelle qualità di Taarabt.

Ora può esserci questa fiammata di ritorno, in quel labirinto che dura quasi da vent'anni e che vede Inter e Milan scambiarsi giocatori, oppure prelevarli dai "cugini", vocazione del resto molto rossonera, in tal senso. Visto che nel Milan di oggi giocano Pazzini, Muntari, Silvestre, Poli, Balotelli. Può essere che Thohir abbia in progetto di rovesciare la tendenza.