L'Inter si scatena: 7-0 al Sassuolo, Icardi ne fa 3 

00:03 - Inter-Sassuolo 7-0. E al ritmo di Pazza-Inter, l'inno che ritorna e porta con sé il massimo che si possa pretendere da una squadra. Tre gol di Icardi, due di Osvaldo, uno di Kovacic e segna persino Guarin, riacquisto dell'ultimo ora di mercato. L'Inter è padrona assoluta della partita, il Sassuolo è stordito, Zaza irriconoscibile e Berardi si fa espellere dopo un'ora per una gomitata. In tribuna, Massimo Moratti.

LA PARTITA

Gli stenti di Torino sono laggiù, chiusi in quella sera d'esordio senza emozioni e senza gol. La "prima" a San Siro, dove si rivede Massimo Moratti (rieccolo in tribuna, mancava da maggio), restituisce all'Inter e agli interisti quelle sensazioni d'agosto che avevano fatto brillare gli occhi un po' a tutti, nerazzurri e avversari. Quell'Inter di Kovacic più maturo e dunque campione (che sarà), di Icardi padrone assoluto del suo ruolo, di Medel uomo-chiave dello schema-Mazzarri, di Dodò che è il brasiliano di maggior pregio, oggi, nell'attesa che Hernanes torni se stesso e Juan Jesus chiuda in conto, talvolta, con le distrazioni. E di Osvaldo, basta dargli lo spazio che merita.

L'Inter è questa e si rovescia subito sul Sassuolo che pure vorrebbe far male con Zaza, Berardi e Sansone, tridente che solletica fantasie e illusioni, e però non ne azzeca una e apre inconsueti (e prevedibili) spazi in un centrocampo che fatica e una difesa che non regge. Il gol di Icardi al 4' sull'affondo di Kovacic quasi senza opposizione e sul filo del'off-side, tiro, respinta di Consigli e scivolata vincente di Maurito per l'1-0, dà l'idea di una partita che sull'asse Kovacic-Icardi (appunto) vive i suoi momenti di estasi.

Il tempo che l'Inter concede al Sassuolo per capirci qualcosa, diciamo un quarto d'ora, serve a poco: piccole cose, oltre le quali la squadra di Mazzarri organizza fulminanti partenze verso l'area di rigore avversaria. E quando al 21' Kovavic, con una formidabile delizia di esterno destro sull'uscita del portiere, realizza il 2-0, ecco che la sfida finisce di essere tale. Ed è festa del gol, personale e collettiva. Hernanes al 30' dà la palla a Icardi e il destro dal limite dell'argentino è una piccola opera d'arte, e siamo 3-0. Poi al 43' è Dodò che oltrepassa palla al piede tutti e tre gli avversari che gli si oppongono, Consigli respinge e Osvaldo fa la sua parte col 4-0.

Riposo e ripresa coincidono per raccontarci come Kovacic sia un ventenne così ricco di qualità calcistiche e Icardi così pieno di talento in zona-gol, ed ecco che al 7' st proprio su assist del primo e sinistro omicida, in corsa, del secondo la sigla del 5-0 risuoni a San Siro. Può bastare? No, non basta. Quel che resta del Sassuolo e quel pochissimo che combina Zaza, altro che notti azzurre, si scontra con la non nuova sciocchezza di Berardi che lascia in suoi in dieci, dopo un'ora: gomitata a Juan Jesus e rosso inevitabile.

Mentre Mazzarri da spazio all'ultimo... acquisto, Fredy Guarin, che in due minuti rifà il suo percorso interista: assist a Osvaldo per il 6-0 al 29' st e destro dal limite, palo interno e gol, roba sua per il 7-0. Festeggiatissimo il colombiano. Col 7-0 finale che è la riedizione dello 0-7 Sassuolo-Inter di un anno fa, quarta di campionato a Reggio Emilia. Era il 22 settembre 2013.



IL TABELLINO

INTER-SASSUOLO 7-0

INTER (3-5-2): Handanovic 6; Andreolli 6,5, Ranocchia 6,5, Juan Jesus 6; Nagatomo 6,5 (17' st M'Baye 6), Hernanes 6, Medel 7, Kovacic 8 (19' st Guarin 7), Dodò 7 (31' st Palacio sv); Icardi 8,5, Osvaldo 7. A disp: Carrizo, Berni, Campagnaro, D'Ambrosio, Khrin, Kuzmanovic, M'Vila, Obi. All. Mazzarri 7

SASSUOLO (4-3-3): Consigli 5; Vrsaljko 5 (18' Gazzola 5), Terranova 5, Ariaudo 4,5, Peluso 5; Biondini 5, Magnanelli 5, Missiroli 5 (1' st Taider 6); Berardi 4, Zaza 4,5 (19' st Pavoletti 5), Sansone 5. A disp: Pomini, Polito, Antei, Longhi, Acerbi, Brighi, Gliozzi, Floro Flores, Floccari. All. Di Francesco 5

ARBITRO: Calvarese

MARCATORI: 4' Icardi (I), 21' Kovacic (I), 30' Icardi (I), 43' Osvaldo (I), 7' st Icardi (I), 27' st Osvaldo (I), 29' st Guarin (I)

AMMONITI: Ariaudo (S)

ESPULSI: Berardi (15' st) per gomitata a Juan Jesus

NOTE: --



LE PAGELLE

Icardi 8,5 - Il repertorio del gol: il primo da rapace dell'area di rigore; il secondo con tiro millimetrato dal limite, il terzo con una "bomba" in diagonale e in corsa. Presentazione ufficiale al nuovo campionato: complimenti.

Kovacic 8 - Bellezza del gol a parte, tocco da campione, il croato Mateo che ha solo 20 anni era un progetto di fenomeno che fenomeno (forse) diventa. La strada è giusta, ha tutte le qualità fisiche, tecniche e mentali per essere quello che gli interisti aspettano. Speriamo poi che che il Real Madrid...

Osvaldo 7 - Due gol, peraltro facili. Ma sono due gol. E cominciare così, alla ricerca del dialogo con gli altri che non è ancora al massimo, è il miglior modo per sentirsi a casa.

Medel 7 - Lo avevamo già visto nello 0-0 di Torino: è il cileno la "chiave" del centrocampo interista in fase di non possesso e di rottura del gioco altrui. Con lui si può rischiare la trazione offensiva e giocare da Inter.

Guarin 7 - Gli bastano pochi minuti per stringere la maglia in un pugno e strapazzarla di rabbia e orgoglio. L'assist per Osvaldo e poi il gol. Uomo-mercato in uscita a gennaio e poi ad agosto, come si vive?

Dodò 7 - Il suo ritmo-partita, a sinistra, è incessante. Mazzarri l'ha voluto come "scorta" di Jonathan e Nagatomo, ma visto così dev'essere lui il titolare.

Juan Jesus 6 - Solo per dire che qualcosa in difesa l'Inter ha concesso, molto poco, ma si tratta di quelle concessioni da distrazione che non sono arrivate sul 5-0, bensì sull'1-0 e sul 2-0, ovvero ancora a partita aperta. E il brasiliano, nel gruppo, ci è parso un po' così.

Zaza 4,5 - Troppe feste e basta barba. Difficile riconoscere nello Zaza di San Siro quello di Bari o quello di Oslo, alla corte azzurra di Antonio Conte. Perdonato, e alla prossima. Col Sassuolo, non solo in Nazionale.

Berardi 4 - Rieccolo, ricade in questo suo protagonismo alla rovescia facendosi espellere per una gomitata a metà campo a Juan Jesus. Un altro passo indietro se la vocazione dev'essere quella del protagonista. Non così.

Taider 6 - Sprecare una sufficienza nel Sassuolo di San Siro può essere fuori dalla linea logica. Ma l'unico che abbia dato pensieri a Handanovic è stato lui, nella prima parte della ripresa.