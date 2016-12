L'Inter non è sola: anche Osasuna, Cardiff e Ajaccio senza rigori

22:45 - L'Inter non è sola. Nella poco invidiabile classifica per i rigori a favore i nerazzurri sono all'ultimo posto insieme a Osasuna, Cardiff e Ajaccio. La particolarità di questa singolare graduatoria è che la squadra di Mazzarri è l'unica ad avere un buon piazzamento (5°) nel proprio campionato. Infatti, gli spagnoli occupano il 17esimo posto nella Liga, i gallesi sono penultimi in Premier, mentre l'ex squadra di Mutu è ultima.



Ad affiancare Inter, Osasuna, Cardiff e Ajaccio a quota zero c'era anche la Real Sociedad. Nell'ultimo turno di Liga però, gli spagnoli hanno usufruito di un calcio di rigore nel match contro l'Almeria. Intanto, i bookmakers hanno aperto le scommesse su chi sia il rigorista dei nerazzurri: Palacio, Icardi e Hernanes i principali indiziati. Nelle ultime stagioni è stato Diego Milito a prendersi la responsabilità di presentarsi dal dischetto, ma sono ormai rare le occasione di vederlo in campo.