L'Inter ha deciso: no a Vucinic

00:33 - La lunga settimana di Erick Thohir a Milano è iniziata con una riunione di oltre otto ore nella sede dell'Inter. Oltre al presidente, accompagnato da Micheal Williamson, Thomas Shreve e Hioe Isenta, hanno partecipato, in vari momenti, Angelomario Moratti e i consiglieri Alberto Manzonetto e Rinaldo Ghelfi. Sono arrivati anche il ds Piero Ausilio e Marco Fassone con i quali si sarebbe deciso di chiudere ogni trattativa con la Juve per Vucinic.

23:35 MORATTI: "THOHIR DEVE FAR SENTIRE IL SUO PESO"

Massimo Moratti ha dato un consiglio al suo successore alla guida dell'Inter. "Thohir deve far sentire il suo peso anche da lontano. C'è sempre una buona strada d'uscita anche nei momenti più difficili", ha detto. Sulla contestazione dei tifosi nerazzurri: "Il pubblico dell'Inter sente particolarmente queste cose perché dall'altra parte c'è la Juventus, ma non credo ci sia da criticare l'atteggiamento dei tifosi". E lo scambio tra Guarin e Vucinic?: "Non credo ci sarà una continuazione".

23:25 AGNELLI: "NON MI SONO SENTITO CON THOHIR"

Andrea Agnelli ha smentito un incontro con Thohir, invitandolo però a farsi vivo. "Thohir? Non mi sono sentito, il telefono è aperto anche ora, rispondo a tutte le ore".

21:45 MAROTTA: "NESSUN INCONTRO, PAGINA CHIUSA"

Beppe Marotta ha di fatto confermato la chiusura di ogni trattativa con l'Inter per il passaggio di Mirko Vucinic in nerazzurro: "Non abbiamo parlato con l'Inter, nessun incontro. Pagina chiusa, l'abbiamo letta e commentata abbondantemente".

20:55 L'INTER MOLLA VUCINIC

L'Inter avrebbe deciso di non continuare nel tentativo di portare Mirko Vucinic a Milano. Stop a ogni trattativa con la Juve.

20:00 D'AMBROSIO: TROVATO L'ACCORDO COL TORINO

E' fatta per il passaggio di Danilo D'Ambrosio all'Inter. I nerazzurri hanno formulato la proposta giusta, che ha convinto il Torino: 1,5 milioni di euro più la metà di Benassi.



19:32 IL VALENCIA OFFRE BANEGA

Il Valencia ha offerto Banega in prestito all'Inter. Una soluzione che potrebbe essere presa in considerazione in caso di partenza di Guarin.

19:27 MAROTTA, DOMANI MATTINA A TORINO

Il dg della Juve, Beppe Marotta, ha lasciato la sede della regione Lombardia e ora si sta dirigendo agli Oscar del calcio. Domani mattina il direttore bianconero sarà a Torino, ma poi è previsto un nuovo viaggio a Milano.



19:20 INTER, VERTICE FINITO. THOHIR ZITTO

Il terzo (e ultimo?) vertice di giornata in casa-Inter si è concluso. Per Thohir quasi nove ore di riunione, pranzo compreso. Ma all'uscita il presidente non si è visto: pare se ne sia andato varcando una soglia privatissima. Dunque, nessuna parola. Fino a questo momento e a parte quelle pronunciate di prima mattina.

18:50 SI RIPARLA DI GUARIN E VUCINIC

Lunghe riflessioni in casa-Inter su Vucinic. E Guarin. Perché il giocatore spinge molto per andare alla Juve e sul colombiano non ci sono offerte dall'estero. Ma come si fa a riproporre uno scambio che ha scatenato le ire dei tifosi interisti? Problema serio, che Thohir e AngeloMario Moratti stanno affrontando. Per inventarsi qualcosa di diverso dal semplice scambio e per dare a Mazzarri quel Vucinic che Mazzarri invoca.

18:12 BELFODIL, IL QPR FRENA. SUI SOLDI

Frenata del Queens Park su Belfodil. La trattativa procede spedita, ma il club di Londra non intende versare granché. Un milione subito, il resto a fine stagione, ma senza obbligo di riscatto. Riscatto che deve sottostare ad alcune condizioni di rendimento del giocatore.

17:51 FACCIA A FACCIA TRA THOHIR E ANGELOMARIO. ARRIVA AUSILIO

Nella sede dell'Inter sono rimasti il presidente Erick Thohir e il vicepresidente Angelomario Moratti. Sono invece usciti dopo diverse ore di lavoro Rinaldo Ghelfi, Shreeve e Isenta. In riunione anche Ausilio: significa che qualche decisione di mercato è imminente.



17:38 IL SASSUOLO SI RITIRA DA BELFODIL

A proposito di Belfodil, il Sassuolo si ritira. Il diesse emiliano Bonato dice: "Belfodil vuole giocare in Premier. Ne prendiamo atto". E' la conferma del passaggio imminente al Qpr: il che significa per l'Inter (e il Parma) soldi preziosi per il mercato.

17:20 SPALLETTI-VUCINIC, PISTA RIAPERTA

La voce si era già sparsa la scorsa settimana: su Vucinic c'è anche lo Zenit di Spalletti, il tecnico che ha avuto Mirko alla Roma e lo stima molto. Da San Pietroburgo riemerge questa voce. Se non sarà Inter...

16:50 BELFODIL VERSO IL QPR. SOLDI IN ARRIVO

La trattativa per Belfodil al Qpr ha sviluppi positivi. Il manager del giocatore, Atangana, è andato in Inghilterra per mettere a punto il trasferimento. Inter e Parma, titolari delle due metà del cartellino, contano di recuperare 8 milioni (4 ciascuno). Per l'Inter, denaro prezioso per arrivare a Vucinic.

15.28 CONTE, MAROTTA E PARATICI IN HOTEL

Dopo aver pranzato Conte, Marotta e Paratici si sono trasferti all'hotel Westin in piazze della Repubblica in centro a Milano



15:20 D'AMBROSIO CERCA CASA...

D'Ambrosio, in procinto di chiudere con l'Inter, è stato pizzicato a Milano mentre si recava a guardare alcuni appartamenti. Altro segnale di una chiusura positiva dell'affare...

15:04 CASO-VUCINIC, E QUEI 7-8 MILIONI

Prendere Vucinic, la missione dell'Inter. Ma stando alle prime indiscrezioni, la Juventus non molla: non tanto su Guarin, quanto sulla cifra obbligata per il riscatto a fine stagione, 7-8 milioni. Trattativa in corso, ma serve qualcosa di speciale per sbloccarla. (Il colloquio Thohir-Agnelli)

15:00 PRANZO TRA CONTE E MAROTTA

Conte, Marotta, Paratici e Lombardo sono a pranzo insieme al ristorante Cavallini.

14:08 FASSONE: "NON SO SE THOHIR E AGNELLI SI INCONTRERANNO DI PERSONA"

All'uscita dall'hotel Michelangelo dopo la riunione tra arbitri, capitani e dirigenti di serie A, il direttore generale dell'Inter Fassone ha sostanzialmente ribadito quanto già affermato in mattinata: "I rapporti con la Juve? E' una questione che affronteranno direttamente i due presidenti. Non so però se si incontreranno di persona"



13:45 MAROTTA LASCIA L'HOTEL MICHELANGELO

Il direttore generale della Juve ha lasciato la sede della riunione tra arbitri, capitani e dirigenti di serie A. Non ha rilasciato alcuna dichiarazione



13:34 TELEFONATA INTER-JUVENTUS

I contatti Inter-Juventus sono ripresi. Una telefonata fra i dirigenti dei due club ha formalmente riaperto il dialogo. Sul fronte Vucinic si può arrivare a una soluzione nelle prossime ore. Un incontro Thohir-Agnelli ci sarà, ma non ci sono conferme su orario e luogo.



13:10 IL GIORNO DI D'AMBROSIO. E VUCINIC

Ultime dalla sede nerazzurra. I dirigenti dell'Inter intendono chiudere, entro la serata, la trattativa col Torino per dare subito a Mazzarri il difensore D'Ambrosio, già sicuro interista dopo il 30 giugno. Sul fronte Vucinic sin attendono, minuto dopo minuto, novità. In senso nerazzurro: l'Inter potrebbe averlo in prestito per 2 milioni con obbligo di riscatto.

12:45 PRESTO IL COLLOQUIO THOHIR-AGNELLI

L'agenda del lunedì sull'asse Juventus-Inter prevede un colloquio fra Andrea Agnelli e Erick Thohir. Per chiarire le posizioni dopo quanto è accaduto la scorsa settimana, per parlare di Vucinic e anche di Guarin.

12:18 FASSONE. "ARRENDERMI? BISOGNA SAPER SOPPORTARE"

Ecco Fassone, digi interista. Conferma che la trattativa per portare Vucinic all'Inter si sta sviluppando. "E' il presidente Thohir che sta portando avanti il discorso con la Juventus, di più non posso dire". Lei nel mirino dei contestatori, pensa di arrendersi? "Dispiace. Ma chi fa il manager nel calcio, in Italia, deve saper sopportare e andare avanti"

12:08 FASSONE: "THOHIR SI STA INTERESSANDO IN PRIMA PERSONA DI VUCINIC"

Marco Fassone, arrivato al Michelangelo, ha fatto il punto sulla trattativa per la cessione di Vucinic: "Thohir si sta interessando in prima persona dell'affare e dei rapporti con la Juve".

12:01 FINITO IL VERTICE IN SEDE

Si è concluso l'incontro tra Angelomario Moratti, Manzonetto e Ghelfi nella sede dell'Inter.

11:50 MASSIMO MORATTI NEGLI UFFICI DELL'AZIENDA DI FAMIGLIA

Il presidente onorario nell'Inter Massimo Moratti è entrato negli uffici della Saras



11:48 FASSONE LASCIA LA SEDE INTER

Il direttore generale dell'Inter Marco Fassone ha lasciato la sede dell'Inter. E' atteso all'hotel Michelangelo dove è in corso la riunione tra arbitri, capitani e dirigenti di Serie A



11:20 IL DG BIANCONERO MAROTTA ALL'HOTEL MICHELANGELO A MILANO

Il direttore generale della Juve Beppe Marotta è stato avvistato presso l'hotel Michelangelo a Milano per la riunione tra arbitri, capitani e dirigenti di Serie A. Per ora dunque niente incontro con l'Inter. Il summit annunciato dovrebbe a questo punto avvenire al termine della riunione del management nerazzurro in corso in questi minuti nella sede interista



11:15 ANGELOMARIO MORATTI IN SEDE

Nella sede nerazzurra è arrivato anche il vicepresidente dell'Inter che si è unito alla riunione indetta da Thohir



11:04 TUTTO IL MANAGEMENT NERAZZURRO IN SEDE

Insieme Thohir e a Shreve sono arrivati in sede anche Alberto Manzonetto, Rinaldo Ghelfi, il dg Fassone e Hioe Isenta, l'altro uomo dei conti che lavora insieme a Shreve. Insomma, un cda in corso di svolgimento. Non sono presenti né Ausilio né Branca. Il vicepresidente Angelomario Moratti è invece entrato negli uffici dell'azienda di famiglia, la Saras, mentre non si è ancora visto Massimo Moratti



10:40 E.T.: "NESSUN CAMBIO MANAGEMENT"

A precisa domanda sul futuro della società e del management, Thohir ha risposto: "Nessun cambio. Più importante rimanere focalizzati e lavorare per l'Inter".

10:05 ANCHE LA JUVE A MILANO

E' arrivato a Milano anche Beppe Marotta che ha vari impegni in giornata. Potrebbe anche tornare a vedere l'Inter



10:00 THOHIR ARRIVATO IN SEDE

Il patron è arrivato in sede dopo essere uscito mezz'ora fa dal suo hotel.

09:55 THOHIR: "UNA SETTIMANA IMPORTANTE"

"Sarà una settimana importante, ma non so se vedrò la Juventus" queste le parole rilasciate in esclusiva ai nostri microfoni da Erick Thohir all'uscita dal suo albergo milanese.

09:20 THOHIR ANDRA' SUBITO IN SEDE

Thohir dovrebbe lasciare il suo albergo intorno alle 9:30 e dirigersi subito in sede per cominciare i vari colloqui che lo attendono.

09:00 THOHIR ANCORA IN ALBERGO

Erick Thohir è ancora barricato nel suo albergo nel pieno centro di Milano, l'Armani in via Manzoni.

08:30 INCONTRO CON LA JUVENTUS

E' previsto un incontro con il presidente della Juve Agnelli e il direttore generale bianconero Marotta. Sul tavolo la ricucitura dei rapporti tra i due club dopo le polemiche per il caso Guarin-Vucinic: Mazzarri continua ad insistere per avere il montenegrino, il summit previsto in tarda mattinata a Milano potrebbe dunque servire anche a riaprire questa trattativa.