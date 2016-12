L'Inter e San Siro abbracciano Zanetti

23:48 - Una passerella che lo ha portato al centro del campo, dove lo attendeva una grande maglia col numero 4 e la semplice scritta "GRAZIE". Un filo di emozione sul volto del capitano e un discorso più volte interrotto dal pubblico che lo acclamava col coro: "C'è solo un capitano". Questo l'addio a San Siro di Javier Zanetti che si è congedato, dopo 19 anni, dal suo pubblico. Una lunga serata per l'argentino che poi si è andato a prendere l'applauso della sua gente.

"Finisce il calciatore, va avanti l'uomo. Finisce una bellissima carriera, difendendo questa maglia che amo veramente". "Grazie a tutti. A Moratti - ha proseguito l'argentino - per la fiducia, a Thohir perché mi dà la possibilità di proseguire in questa famiglia, ai miei compagni e alla mia famiglia".

Dopo aver attraversato il campo su un tappeto blu e aver salutato tutti i dipendenti e i compagni di squadra dell'Inter, Zanetti si è rivolto al pubblico di San Siro con un lungo discorso. "Grazie a tutti. Non sapete - ha iniziato il capitano nerazzurro - come è difficile parlare in questo momento. Dirvi che siete meravigliosi, fantastici è poco. Voglio ringraziare tutti i miei compagni e quelli che in questi anni sono stati al mio fianco in qualsiasi momento. Ho cercato sempre di onorare e difendere questa maglia in qualsiasi paese del mondo. Ho imparato insieme a voi, per il vostro amore e il vostro affetto ad amarla e l'amerò per sempre". Zanetti è poi passato ai ringraziamenti personali: i dirigenti, i compagni di squadra, i familiari. "Ringrazio - ha detto - mia moglie Paula e i miei figli per la bellissima famiglia che abbiamo formato, mio padre che e' in Argentina davanti alla tv e non è potuto venire e mia mamma che dal cielo sicuramente è felicissima come me. Ringrazio Moratti per la fiducia che mi ha dato in tutti questi anni e il nuovo presidente Thohir per darmi la possibilità di continuare in questa grande famiglia, che e' sempre stato il mio sogno. Finisce una bellissima carriera, difendendo questa maglia che amo veramente. Mi tocca fare altro, non so se lo farò bene o male ma sono certo che difenderò l'Inter come ho fatto in campo". Al termine del discorso Zanetti ha chiamato a sé gli altri giocatori che sono in scadenza di contratto con l'Inter: Walter Samuel, Diego Milito, Esteban Cambiasso e Luca Castellazzi. Dopo il giro di campo l'argentino ha concluso salutando ''Giuseppe Prisco, Gaicinto Facchetti e Benito Lorenzi. Grazie per aver sopportato un vecchietto che corre ancora a quarant'anni''.