L'Inter è rimasta sola: senza rigori 

18:35 - Inter-Cagliari non sembrava la partita (per gli interisti) in cui reclamare su rigori dati o non dati. Né per piangere, in casa nerazzurra, sul successo svanito e un momento che è sempre di colore grigio, mai sereno. Poi si è parlato di un penalty su Icardi, in pieno recupero, e Mazzarri ha mostrato la faccia feroce. Meglio: arrabbiata. Tant'è.

Rabbia e no che sia, questa 25.ma giornata del campionato di serie A (sempre per gli interisti) è però l’occasione per dire qualcosa di più a proposito del tema-rigori che in Serie A, da oggi, regala alla squadra nerazzurro un primato: perché dopo il penalty concesso al Chievo in Chievo-Catania, l’Inter è la sola squadra del campionato a non aver calciato un solo calcio di rigore.

Strano o normale che sia questo “primato”, ognuno faccia un po’ come vuole. Noi lo segnaliamo solo e soltanto come dato statistico, intorno al quale fino a tre settimane fa Mazzarri sillabava lamenti e gli interisti pure; poi il fuoco si è spento; e rimane questo primato. Intorno al quale rimane inevasa una domanda sul campionato: chi è il rìgorista dell'Inter?



Ecco intanto la classifica dei rigori a favore, aggiornata alle 17 di domenica 23 febbraio, ovvero prima del derby di Torino e delle gare di Lazio, Fiorentina e Napoli:



7 rigori: Fiorentina, Genoa

6 rigori: Roma, Torino, Udinese, Verona

5 rigori: Sassuolo

4 rigori: Cagliari, Juventus, Lazio, Milan, Napoli

3 rigori: Bologna, Livorno, Sampdoria

2 rigori: Catania, Parma

1 rigore: Atalanta, Chievo

0 rigori: Inter