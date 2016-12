L'Inter dice addio a Marco Branca

20:30 - Dopo dodici anni, finisce l'avventura di Marco Branca all'Inter. Sul sito nerazzurro è infatti apparso un comunicato che annuncia la separazione, con la risoluzione consensuale del contratto. "La Società ringrazia Marco Branca per il prezioso contributo fornito, come calciatore prima e come dirigente", si legge nel testo. La responsabilità dell'Area Tecnica nerazzurra passa ora a Piero Ausilio.

Dunque ora è ufficiale. Dopo tanti colpi di mercato e anche diversi flop, Branca e l'Inter hanno preso due strade diverse. La notizia era nell'aria da giorni, ma ora è ufficiale. "Risolto, di comune accordo, il rapporto di lavoro tra la Società e il Sig. Marco Branca al quale vanno i ringraziamenti dell'Inter per il prezioso contributo fornito", riporta il comunicato dell'Inter. L'eredità di Branca, momentaneamente, verrà raccolta da Piero Ausilio, che opererà a diretto riporto del Direttore Generale Marco Fassone.



"La Società ringrazia Marco Branca per il prezioso contributo fornito, come calciatore prima e come dirigente poi, e gli formula i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera - conclude il documento -. Il sig. Marco Branca, a sua volta, ringrazia la Società per le opportunità avute in questi anni e per i prestigiosi risultati raggiunti formulando alla stessa i migliori auguri per un futuro altrettanto ricco di soddisfazioni".