L'Inter costa troppo: Thohir vende il Dc United

13:17 - Vendere il Dc United per sostenere al meglio l’Inter. E’ quanto si dice e si scrive in questi giorni (lo fa il Sole 24 ore) facendo i conti in tasca a Erick Thohir nell'immediata prospettiva che riguarda il futuro del club nerazzurro. Debiti pregressi e colmati (in parte), investimenti e nuovi mercati, necessità –evidentissima- di rinforzare la squadra al mercato estivo, sono alla base di questa, per il momento ipotetica ma non troppo, scelta.

Il Dc United è una delle maggior società calcistiche della Major League, sede a Washington Dc, Thohir ne è il proprietario e sovente cita lo United come modello sportivo ed economico, risultati a parte, per capire quel sia il suo intento riguardo all’Inter, ovvero una società sana, con grandi fatturati che non dipendano soltanto dagli introti tivu, e che coinvolga milioni di tifosi in tutto il mondo.

Lo sforzo economico per sostenere l’Inter, però, sta diventando più oneroso di quanto avesse immaginato il 15 novembre, quando subentrò a Massimo Moratti. La “crisi” che sta vivendo con uno dei suoi partner storico, Roeslani, di cui ha appena rilevato il pacchetto di quote interista, non è certo un segnale di poco conto.

Thohir oltre all'Inter e al Dc United, possiede una terza società calcistica a Giacarta, Il Persib Bandung.