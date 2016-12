L'indiscezione, Mourinho attacca i giocatori del Real Madrid: "Sono dei traditori figli di ..."

20:44 - Clamorosa indiscrezione raccolta dal quotidiano "The Times". Un'anticipazione del nuovo libro su Josè Mourinho rivelerebbe che il tecnico portoghese avrebbe definito i giocatori del Real Madrid come "traditori figli di ...". L'ex allenatore dell'Inter non è certo nuovo a uscite eclatanti, ma è anche vero che è sempre stato attentissimo alla comunicazione, studiando sempre le sue uscite pubbliche, e non. E' possibile quindi che sia avvenuto tutto ciò?.

L'accaduto risale al pareggiò contro il Barcellona al Santiago Bernabeu che allontanò i Blancos dalla conquista della Liga. Mourinho al termine del match entrò negli spogliatoi inferocito e tuonò contro i calciatori: "Voi siete dei traditori. Avete svelato la formazione e la tattica per la partita." Il tecnico portoghese ha poi aggiunto: "L'unico amico che ho in questo spogliatoio è Granero e non sono nemmeno sicuro di potermi fidare di lui più. Voi siete la squadra più infida che abbia mai avuto, siete dei figli di ...".



Queste le indiscrezioni riportate dal "The Times" del nuovo libro sul tecnico portoghese.