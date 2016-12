L'ex Zenit Erik Hagen: "Abbiamo corrotto un arbitro in Coppa Uefa"

20:13 - Rivelazione shock di Erik Hagen, giocatore dello Zenit durante il periodo 2005/2008. Il norvegese ha confessato a VN di aver corrotto un arbitro, insieme ai suoi compagni, prima di una partita dell'allora Coppa Uefa, oggi Europa League. L'ex difensore non ha specificato se fosse un match dell'edizione 07/08, quella poi vinta dai russi, ma ha dichiarato che in quella gara, ai rivali, annullarono addirittura quattro gol. Tutti per fuorigioco inesistente.

"Uno dei nostri giocatori conosceva l'arbitro e già questo mi sembrava strano. Prima della gara ci disse che dovevamo dare 3 mila dollari ognuno per star tranquilli e vincere la partita", ha dichiarato l'ex nazionale norvegese.