L'ex Manchester United, David Moyes, coinvolto in una rissa: interviene la polizia

L'ex manager del Manchester United David Moyes è rimasto coinvolto in una rissa che ha richiesto l'intervento della polizia. L'incidente è avvenuto all'esterno dell'Emporium, un wine-bar nel Lancashire in localita Clitheroe. La BBC spiega che le forze dell'ordine che non hanno effettuato nessun fermo, sono intervenute in seguito all'aggressione di un ragazzo di 23 (Joshua Gillibrand) anni, che non ha avuto bisogno di cure.