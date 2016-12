L'ex di Cole: "Balotelli? Un vero stallone italiano"

13:37 - Un mese di permanenza in Premier e Mario Balotelli è già il grande protagonista del gossip britannico. L'attaccante del Liverpool, questa volta, è finito sotto i riflettori per una love story con l'ex fidanzata di Ashley Cole, Eglantine Aguilar. In un'intervista esclusiva rilasciata al tabloid Daily Star, la ragazza francese rivela particolari piccanti del suo incontro con SuperMario: "Balotelli è un vero stallone italiano a letto".

Eglantine, dopo aver conosciuto virtualmente l'ex bomber del Milan su Instagram, lo avrebbe incontrato in un albergo di Liverpool prima delle visite mediche: "Invitò me e una mia amica in questo hotel dicendo di salire nella suite al decimo piano perché non voleva farsi vedere. Quando entrammo stava guardando cartoni animati. Ci offrì un drink e parlammo per un'ora". A quel punto Mario prenotò un tavolo per le due ragazze al ristorante Bulgari noleggiando una Bentley da 150mila sterline per tutta la notte. Una volta accompagnata l'amica, Eglantine tornò in albergo: "Mario voleva sapere con quanti calciatori ero andata a letto e gli risposi cinque ma senza dirgli i nomi. Dopo esserci messi a letto mi chiese se potevo dargli il bacio della buonanotte. Risposi di sì e cominciammo a fare sesso". La 23enne francese entra poi nei dettagli dell'incontro: "E' stato davvero bello, l'abbiamo fatto in cinque posizioni diverse. Mario ha un sacco di resistenza. Alla fine mi sono davvero divertita. E' un milione di volte meglio di Ashley Cole, non c'è paragone. E' il miglior calciatore con cui sono mai stata".