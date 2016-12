L'Europa si colora: tutte le nuove maglie 2014/15 

15:31 - Tra anteprime e non: ecco le divise della prossima stagione. In Italia Milan e Udinese le hanno già presentate, mentre c'è grande attesa per quelle di Juve e Roma. Nessuna antemprima, invece, per Inter e Napoli. All'estero l'Arsenal ha cambiato sponsor tecnico passando da Nike a Puma e circolano le prime foto della nuova maglia. Il Bayern Monaco torna al passato e la divisa ricorsa quella del 1997 quando sulla panchina dei bavaresi c'era Trapattoni. In Spagna ecco le anticipazioni di Real, Atletico, Barcellona e non solo. Come in Francia con il Psg che non ha ancora svelato ufficialmente il nuovo look.