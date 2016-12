L'Europa League è a Torino: ecco la Coppa 

16:30 - Quindici chili di argento. La coppa dell'Europa League, che verrà assegnata il 14 maggio allo Juventus Stadium, è stata consegnata oggi alla Città di Torino con una cerimonia a Palazzo Reale. Vi hanno partecipato il presidente dell'Uefa Michel Platini, il sindaco di Torino Piero Fassino, il presidente della Federcalcio Giancarlo Abete. Per la vittoria del trofeo sono in lizza Juve e Benfica, avversarie in semifinale, Siviglia e Valencia. L'Europa League è stata portata a Torino dalla società detentrice, il Chelsea.