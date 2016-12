L'attacco di Raiola: "Vergognoso prendersela con Balotelli"

17:39 - "E' vergognoso prendersela con il solo Balotelli: questa sì che è mancanza di equilibrio, specchio di un Paese in cui il calcio è morto". Come sempre senza peli sulla lingua Mino Raiola che affida a un'intervista a La Gazzetta dello Sport un lungo sfogo dopo le mille critiche piovute su SuperMario dopo il ko Mondiale. Sull'umore di Mario spiega: "E' disperato". Poi affondo su Cesare Prandelli: "La sua idea tattica era perdente".

Raiola passa poi al futuro, ma anche al presente di Balo spiegando che "solo Galliani lo ha tutelato mentre dalla Figc silenzio assoluto. Invece lui non ha accusato nessuno, semmai è depresso perché sa di non essere riuscito a esprimere tutto il suo talento. Ma io aggiungo: chi salvereste dell’Italia?" ."Pirlo - risponde Raiola - perché fa grandi giocate, ma il resto… Ho letto le frasi di De Rossi, non voglio commentarle e capisco la delusione ma quando ha segnato l’Uruguay in difesa non ho visto Mario, è colpa sua anche quel gol subito?".

Il mercato ora è lì e i rumors sul'attaccante rossonero si moltiplicano ogni giorni: "Mario sta dove gli vogliono bene. Apprezzo le frasi di Galliani, ma ora voglio rispondere anche a quelle di Barbara Berlusconi. Se per lei è sostituibile, mi chiami in sede e una soluzione la troviamo: come sono abituato a fare. Ricordo che Mario aveva altre offerte importanti. Lui al Milan c’è per cuore, lei non lo so".