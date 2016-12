L'Atalanta travolge il Napoli: Denis e Moralez firmano il 3-0 

00:04 - Il Napoli più brutto della stagione esce con le ossa rotte dallo stadio di Bergamo travolto da una grande Atalanta. L'ampio turn-over voluto da Benitez si dimostra fallimentare e dopo un primo tempo senza emozioni i nerazzurri dilagano nella ripresa. Al 2' Denis approfitta del doppio errore di Dzemaili e Reina e segna l'1-0. Il raddoppio dell'argentino arriva al 19' mentre il definito 3-0 di Moralez, regalato da Fernandez, si concretizza alla mezzora.

LA PARTITA

Higuain in panchina. Hamsik pure. E con loro anche Jorginho. Fa turnover Benitez, dà fiducia in mediana alla coppia Inler-Dzemaili, davanti prova Pandev e soprattutto pesca a sorpresa la carta Zapata. Che però non è Higuain e che, al di là delle doti tecniche, non ha soprattutto le caratteristiche e i movimenti dell’argentino: e allora giocare nonostante questo sul canovaccio consueto finisce col trasformare la partita del Napoli in una recita malriuscita, a tratti stucchevole e sicuramente noiosa. Ma soprattutto un atteggiamento che dà modo all’Atalanta – pur senza Cigarini – di leggere facilmente il copione e muoversi così sul campo con tranquillità. Fumosa la manovra degli azzurri, più incisiva di sicuro quella dei nerazzurri, fatta di aggressività sul portatore di palla avversario (Inler o Dzmaili) e di ripartenze rapide ben dirette da Baselli, giovane di ottime prospettive, e Bonaventura: per i padroni di casa non arrivano, è vero, grandi palle gol ma nel contempo il Napoli è costretto costantemente sulla linea dell’affanno, in difficoltà nell’interdizione, mai libero di pensare nell’impostazione. A togliere sostanza e pathos al primo tempo sono semmai le occasioni che latitano: pochi i sussulti – il più eclatante quello sullo scontro Consigli-Yepes che costringe il colombiano a lasciare il campo con una ferita all’orecchio suturata con quattro punti – ancor meno le occasioni, tante solamente quelle a livello potenziale - soprattutto atalantine – e un solo tiro verso la porta, di Mertens che spedisce di poco sui tabelloni pubblicitari.

Primo tempo che scivola così via senza lasciare grandi ricordi dietro di sé, se non quello di un Napoli fuori giri e in difficoltà contro un’Atalanta a cui fa difetto solo la concretezza. Difetto a cui i nerazzurri pongono subito rimedio ad inizio ripresa grazie a un doppio regalo degli azzurri confezionato da Dzemaili e Reina: il centrocampista perde un pallone sulla trequarti, Denis calcia dal limite, l’estremo spagnolo va giù in ritardo e si fa passare il pallone sotto la pancia. Nerazzurri meritatamente avanti e Benitez che prova a rimediare ai suoi stessi errori di sottovalutazione ed inserisce Higuain. La reazione c'è, Mertens sbaglia la palla più facile della giornata per certificare il pari e Consigli si supera poi sul Pipita per tenere avanti i suoi: spiragli che però svaniscono presto, spazzati via da altri due errori che chiudono i conti. Il primo è quello clamoroso di Inler che serve a Denis il pallone del raddoppio al 19esimo, il secondo ha come protagonista Fernandez che si perde Moralez e finisce a terra in piena area consegnando all'argentino il facile 3-0. Degna chiusura di un pomeriggio indimenticabile per l'Atalanta, da incubo per il Napoli e per i tifosi azzurri che al fischio finale contestano pesantemente la squadra di Benitez: dopo due pareggi deludenti con Bologna e Chievo, ecco una sconfitta pesantissima che certifica tra errori in panchina e in campo, una crisi ormai chiara. Il secondo posto è sempre più lontano, il terzo solo momentaneamente al sicuro e soltanto per gli errori di chi insegue.

LE PAGELLE

Denis 8: due gol al suo passato e due abbracci al suo futuro (il figlio). Il Tanque colpisce e affonda il Napoli: puntualità, cinismo, forza, precisione. Guerriero

Inler 4.5: stesso voto di Dzemaili e stesse mancanze del compagno di reparto, sia in fase di impostazione che di copertura. In parità anche il computo degli errori che spalancano a Denis la via della doppietta. Imperdonabile

Moralez 7.5: palla al piede infila i difensori azzurri come porte di uno slalom. Ubriaca gli avversari e si prende la meritata gioia di chiudere i conti. Gigante

Fernandez 4.5: spaesato e stralunato come Albiol e gli altri colleghi di difesa. Da comiche l'errore sul gol di Maxi Moralez. Goffo

Bonaventura 7: visto lui e visto Baselli (6.5) non resta che fare i complimenti a chi ha curato e cura la cantera atalantina. Elegante

Reina 4.5: la sua papera spalanca la strada ai bergamaschi. Insicuro e distratto. Soprattutto sbadato

Higuain 6: entra per Zapata (4.5) e ci si chiede il perché della scellerata decisione di Benitez (4) di tenerlo in panchina. Sprecato



IL TABELLINO

ATALANTA-NAPOLI 3-0

Atalanta (4-4-1-1): Consigli 6.5; Benalouane 6.5, Stendardo 7, Yepes 6 (35' Lucchini 6), Del Grosso 6.5; Raimondi 6.5, Migliaccio 6.5, Baselli 6.5 (13' st Cigarini 6.5), Bonaventura 7; Moralez 7.5; Denis 8 (39' st Cazzola sv) A disp.: Sportiello, Frezzolini, Giorgi, Brienza, Estigarribia, Kone, Nica, De Luca. All.: Colantuono

Napoli (4-2-3-1): Reina 4.5; Maggio 5, Albiol 5, Fernandez 4.5, Reveillere 5 (31' st Ghoulam sv); Inler 4.5, Dzemaili 4.5 (26' st Jorginho 6); Mertens 5, Pandev 5, Callejon 5.5; Zapata 4.5 (13' st Higuain 6) A disp.: Rafael, Colombo, Uvini, Britos, Radosevic, Bariti, Hamsik, Insigne. All.: Benitez

Arbitro: Rizzoli

Marcatori: 2' st e 19' st Denis (A), 25' st Maxi Moralez

Ammoniti: Reveillere (N), Mertens (N)

Espulsi: