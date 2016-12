L'Atalanta passa al 90esimo: doppietta di Bonaventura e 2-1 sull'Inter 

11:41 - L'Atalanta gela San Siro e grazie a una doppietta di Bonaventura supera l'Inter per 2-1 al termine di una partita ricchissima di occasioni ed emozioni. Dopo un primo tempo chiuso sull'1-1 - vantaggio degli ospiti con Bonaventura al 35esimo e pareggio di Icardi un minuto dopo - nella ripresa l'Inter colpisce due traverse e due pali con Guarin, Palacio, Jonathan e Icardi ma al 90esimo capitola con il colpo di testa del trequartista atalantino.



LA PARTITA

Nulla da fare, niente tris di vittorie. E la maledizione Atalanta che prosegue. Un pomeriggio nero per l'Inter e per Mazzarri che dopo sei risultati utili consecutivi si inchinano di fronte alla squadra di Colantuono, bella, cinica e anche fortunata quel tanto che basta. Un'Atalanta che arriva a San Siro con tre successi consecutivi alle spalle e l'obiettivo dei 40 punti lì a portata di mano e da cogliere senza ulteriori indugi. Compatta, ordinata e, soprattutto, pericolosa. L’Inter, che in casa fatica più di quanto non faccia invece fuori, parte anche discretamente bene, con due percussioni di Hernanes chiuse però sempre da Guarin con palla lontana dai pali di Consigli, ma ben presto finisce col trovarsi costretta ad abbassare il baricentro, soffrire e rischiare. Jonathan, preso in mezzo da Del Grosso e Bonaventura, fa della sua corsia una terra di conquista atalantina e il primo miracolo di Handanovic arriva così al settimo sulla volée di Stendardo. La difesa interista, che da tre partite non prende gol, viene messa a dura prova anche dal fisico potente di Denis, bravo in appoggio e sempre pericoloso quando gli si concede una manciata di centimetri. Così l’argentino si veste prima da assist-man per Cigarini, seconda prodezza di super-Handanovic, e poi prova la via diretta al gol ma trova la traversa a dirgli di no. Insomma, diciassette minuti di molta Atalanta e poca Inter che solo al 22esimo dà segni di risveglio con Icardi: Guarin pesca l’ex doriano in verticale e Consigli rimedia di piede su un tentativo a metà tra la conclusione e il cross. Ritmi alti, piacevoli sicuramente. Icardi entra pian piano in partita e quando l’Inter sembra aver ristabilito l’equilibrio, ecco al 35esimo il contropiede micidiale portato avanti da Maxi Moralez e rifinito da Bonaventura: tutto perfetto da parte bergamasca, tutto sbagliato da parte interista, con un’intera difesa mal posizionata davanti ad Handanovic, stavolta impossibilitato ad intervenire da una botta senza possibilità d’appello. Vantaggio meritato, trovato ma dalla durata limitatissima: sessanta secondi servono agli uomini di Mazzarri per riportarsi in partita, Guarin pesca ancora Icardi, l’argentino lascia sul posto Yepes e di destro infila l’1-1, liberando poi l’esultanza dedicata, manco a dirlo, alla sua Wanda Nara. Prima del riposo ci potrebbe pure stare il colpo a sorpresa di D’Ambrosio, che sul gong mette fuori di un nulla anticipando al limite dell’area piccola uno spaesato Nica, ma il pareggio con cui si va negli spogliatoi è tutto sommato la giusta fotografia dei primi 45 minuti.

Una crescita, quella interista, che prosegue e si evidenzia al rientro in campo quando in quattro minuti Jonathan e Guarin confezionano altrettante palle gol: il brasiliano costringe Consigli alla deviazione in angolo al quinto, poi in 180 secondi tocca al colombiano sprecare malamente un assist dello stesso Jonathan, farsi deviare in angolo una botta dai 25 metri e colpire infine una traversa pazzesca con un destro dalla trequarti. E' una squadra finalmente aggressiva quella che sotto gli occhi di Mazzarri si mette alla ricerca del vantaggio: agguerrita, cattiva ma sfortunata perché al 14esimo tocca a Palacio colpire il palo con un colpo di testa che scavalca Consigli ma non può e riesce a liberare l'urlo di gioia di San Siro. L'Atalanta fiuta il pericolo e si abbassa, Mazzarri prova invece il tutto per tutto inserendo Alvarez e Kovacic: a sfiorare il vantaggio è però ancora Hernanes con un destro dal limite. L'Inter sembra in controllo e soprattutto prossima al vantaggio ma all'86esimo arriva il primo grande campanello d'allarme con Jonathan che salva sulla linea un tentativo di Brienza. Da una parte all'altra e da un'occasione all'altra: clamoroso infatti quello che succede sessanta secondi più tardi quando lo stesso Jonathan colpisce la traversa e Icardi si vede deviare sul palo il tap-in da meno di un metro dalla linea di porta. Un pareggio che tiene quasi incredibilmente: fino al novantesimo, fino a quando sulla testa di Bonaventura capita la palla che sorprende Handanovic, manda in paradiso l'Atalanta e gela Mazzarri. I bergamaschi sbancano così ancora una volta San Siro, l'Inter capitola invece tra sfortuna, rabbia, errori e recriminazioni assortite.

LE PAGELLE

Bonaventura 8: un calciatore completo, tecnicamente evoluto, ottima visione di gioco, puntuale ed efficacie sotto porta. Pronto sicuramente per una grande squadra, senza nulla togliere ovviamente a quest'ottima Atalanta.

Hernanes 6: parte bene, tra slalom e assist sprecati dai compagni. Finché il fisico lo sostiene è il faro della monovra interista, cala inevitabilmente col passare dei minuti.

Denis 6.5: anche quando non segna resta un incubo per l'Inter. Fisico possente, ottimo senso tattico, colpisce una traversa e dà sempre campo e profondità ai compagni. Prezioso.

Palacio 6: una giornata a lottare e un colpo di genio vanificato dal palo.

Icardi 6.5: gran gol ed esultanza amorosa per la sua Wanda. Menomato dalla pubalgia stringe i denti e combatte sino all'ultimo, sino a quando almeno una deviazione impensata gli nega la doppietta.

Consigli 6.5: di fronte ad Handanovic (5.5 per la timidezza sul raddoppio dei bergamaschi) vive un pomeriggio di arrembaggio dal quale ne fuoriesce vivo e vincente.

Jonathan 6: duetta bene con Guarin (5.5), attacca, sforna cross, colpisce una traversa. Tutto bene insomma finché agisce da ala, fatica invece molto quando deve difendere, al di là del salvataggio su Brienza: sul raddoppio di Bonaventura ha più che una buona dose di responsabilità.

IL TABELLINO

INTER-ATALANTA 1-2

Inter (3-5-2): Handanovic 5.5; Campagnaro 5 (36' st Kovacic sv), Ranocchia 6, Rolando 6; Jonathan 6, Guarin 5.5, Cambiasso 5.5 (15' st Alvarez 5.5), Hernanes 6, D'Ambrosio 6 (26' st Nagatomo 5.5); Palacio 6, Icardi 6.5. A disp.: Carrizo, Castellazzi, Samuel, Zanetti, Kuzmanovic, Taider, Milito, Botta. All.: Mazzarri.

Atalanta (4-4-1-1): Consigli 6.5; Nica 5.5 (30' st Raimondi 6), Yepes 6, Stendardo 6, Del Grosso 6.5; Estigarribia 6, Carmona 6.5, Cigarini 6 (40' st Baselli sv), Bonaventura 8; Moralez 6 (38' Brienza 6); Denis 6.5. A disp.: Sportiello, Frezzolini, Bellini, Lucchini, Scaloni, Livaja, Bentancourt, Kone, Migliaccio, Giorgi, De Luca. All.: Colantuono

Arbitro: Giacomelli

Marcatori: 35' Bonaventura (A), 36' Icardi (I), 45' st Bonaventura (A)

Ammoniti: Nica (A), Cigarini (A), Stendardo (A), Consigli (A)

Espulsi: -