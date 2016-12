L'Atalanta beffa il Cagliari: 1-0

00:11 - L'Atalanta raccoglie più di quanto forse meritato e beffa un Cagliari che può solo imprecare contro la sfortuna. All'Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo finisce 1-0 per i padroni di casa una partita amara per i sardi, che nel primo tempo colpiscono due pali con Ibarbo (espulso nel recupero) e scheggiano un incrocio con Conti. Poi nella ripresa esce la squadra di Colantuono, premiata al 23' da Bonaventura che si presenta puntuale a un traversone da destra.

LA PARTITA

L'Atalanta conquista tre punti pesantissimi e con la seconda vittoria di fila si porta in zona di sicurezza rispetto alle posizioni più infuocate. Per una volta gli orobici raccolgono più di quanto meritato a discapito di un Cagliari bravo e sfortunato, colpito e affondato alla prima disattenzione dopo essersi visto fermare solo dai legni, che per ben tre volte hanno graziato Sportiello. Dopo l'ottimo primo tempo contro la Juve, i rossoblù provano a ripetersi e nella prima mezz'ora costruiscono tre clamorose occasioni da gol, a cui solo i legni dicono di no. Il più iellato è Ibarbo, fermato due volte dal palo nel giro di pochi minuti: dopo un sinistro-missile dalla distanza e uno da posizione ravvicinata, anche se leggermente defilata. L'Atalanta assiste un po' sorpresa a questa partenza veemente e chiama all'intervento Avramov, in precedenza protagonista di due uscite a vuoto, con un tiro sottoporta di Brivio ben imbeccato da Bonaventura. I sardi, però, non smettono di spingere e fanno tris, scheggiando l'incrocio dei pali alla sinistra di Sportiello con una punizione dalla distanza di Conti. Solo a questo punto la Dea si sveglia e alza il suo baricentro, anche se non va oltre una tiepida protesta per un contatto in area su Denis. La seconda frazione, invece, registra una reazione più convinta dell'Atalanta che dopo aver creato un paio di occasioni interessanti, in particolare con un contropiede sprecato da Maxi Moralez, colpisce. Merito di Bonaventura, bravissimo e sfruttare un cross di Brienza da destra. Esultanza contenuta per il giovane centrocampista autore di un gol pesantissimo per la classifica dei neroblù. Una beffa atroce per il Cagliari, che si riversa nella metà campo avversaria, senza però costruire reali occasioni da rete se non con Pisano, che allo scadere colpisce debole e centrale di testa da posizione ravvicinata. Oltre alla beffa arriva anche il danno per gli ospiti, che rimangono in dieci per l'espulsione nel recupero di Ibarbo, autore di una brutta gomitata a Raimondi dopo una trattenuta. Davvero una domenica da dimenticare in fretta.

LE PAGELLE

Bonaventura 6,5 Il gol è solo la ciliegina sulla torta di una prestazione impeccabile

Denis 5 Sul campo pesante il Tanque resta impantanato e non si vede mai o quasi

Cossu 5 Da fenomeno emergente a meteora nel giro di un paio di stagioni. Serve una svolta

Ibarbo 6 Domenica pazza per lui, che coglie due legni e si becca un rosso, meritato, a partita finita

IL TABELLINO

ATALANTA-CAGLIARI 1-0

Atalanta (4-4-1-1): Sportiello 6; Raimondi 6,5, Stendardo 6, Lucchini 5,5 (5' st Yepes 6), Brivio 6; Brienza 6 (27' st Carmona 6), Cigarini 5,5 (36' st Baselli sv), Migliaccio 5,5, Bonaventura 6,5; Maxi Moralez 5,5; Denis 5. A disp.: Polito, Frezzolini, Nica, Giorgi, Del Grosso, Cazzola, Kone, De Luca, Livaja. All.: Colantuono 6

Cagliari (4-3-1-2): Avramov 6; Pisano 6, Rossettini 5,5, Astori 6, Murru 5,5; Dessena 5,5 (28' st Ibraimi 5,5), Conti 6, Ekdal 6 (35' st Cabrera sv); Cossu 5 (43' st Solinas sv); Sau 5, Ibarbo 6. A disp.: Adan, Avelar, Perico, Garrido, Oikonomou. All.: Lopez 6

Arbitro: Mariani

Marcatori: 23' st Bonaventura

Ammoniti: Lucchini, Migliaccio, Raimondi

Espulsi: Ibarbo per fallo di reazione