L'Alta Corte boccia il ricorso del Parma, niente Europa League

10:33 - Niente Europa League. L'Alta Corte del Coni ha bocciato il ricorso del Parma per la mancata concessione della Licenza Uefa da parte delle Commissioni di 1/o e 2/o grado della Figc a causa del ritardato pagamento Irpef per alcuni tesserati. Il club emiliano adesso può appellarsi al Tas di Losanna. Ora come ora l'ultimo posto in Coppa è però per il Torino. Durissima la reazione del presidente Ghirardi a Sportmediaset: "Il calcio per me è finito".

GHIRARDI RINCARA LA DOSE

Il numero uno degli emiliani - con rabbia mista a delusione - ha commentato la sentenza in esclusiva a Sportmediaset: "Per me il calcio oggi è finito, vadano avanti da soli".

Poi il presidente ha aggiunto, sul sito del club gialloblu: "Sono molto amareggiato da questo sistema sportivo e ancora di più da questa sentenza. Stavolta l'hanno combinata grossa, forse sono riusciti a farmi abbandonare il mondo del calcio".

Annunciata in seguito, sul sito ufficiale, una conferenza stampa, che si terrà Venerdì alle ore 15.30, presso il Centro Direzionale di Collecchio.

Il ricorso al Tas di Losanna, poi, non lascia margini di ottimismo. Un anno fa, la sorte del Parma era toccata al Malaga: niente Europa League per inadempienze finanziarie. Al posto del Malaga, il Siviglia, che poi ha vinto il trofeo!

Il "peccato" del Parma è frutto di un ritardato pagamento di 300 mila euro su 13 milioni versati. Una goccia. Ma fatale!



PALLADINO: "DA NON CREDERE"

Su Twitter si è invece espresso Raffaele Palladino, protagonista insieme ai compagni della cavalcata che ha portato il Parma a conquistare sul campo la qualificazione all'Europa League: "Non ci posso credere".

