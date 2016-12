L'Aia difende Rizzoli: "Decisione giusta"

18:47 - Rizzoli ha sbagliato o ha fatto la cosa giusta?

I suoi capi dell’Aia, domenica sera, avevano fatto trapelare i primi commenti, non ufficiali: per fortuna ha preso la decisione giusta, ma quei quattro minuti e passa per decidere sono troppi.

Il lunedì, nel primo pomeriggio, il commento dell’Aia, ancora per canali ufficiosi e ripreso da molti siti romanisti, è un po’ diverso. Propenso a promuovere Rizzoli: “In Italia sempre polemiche. Anche quando la decisione è giusta come in questo caso si finisce di parlare di una situazione strana. La domanda è: si preferiscono le cose fatte bene o no?”.