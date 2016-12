Konate accusa Lichtsteiner: "Mi ha colpito nelle parti intime"

11:45 - Coda polemica in Juve-Malmoe. Pa Konate, centrocampista degli svedesi, ha accusato Lichtsteiner di averlo colpi nerlla parti intime durante una fase di gioco. "Le immagini parlano da sole. Ero a terra e lui mi ha colpito con forza. E' stato folle, mi ha fatto malissimo. Ho provato a chiedergli cosa stesse facendo, ma lui mi ha solo squadrato senza dire niente. Non ho pensato di reagire, ma forse avrei dovuto farlo", ha detto. Al ritorno la vendetta? "Non userò le sue stesse armi, ma magari gli tirerò il pallone addosso. A fine partita ho scambiato la maglia con Giovinco, lui è un ragazzo a posto".