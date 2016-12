Klose, una magia che incenerisce l'Inter. Reja felice, Mazzarri disperato 

10:15 - Lazio batte Inter 1-0, Reja al debutto mette ko Mazzarri. Decide un gol di Klose, a 9 minuti dalla fine. E' la sentenza di una partita brutta e con le emozioni ridotte al minimo e che certifica due stati d'animo. Quello della Lazio, tre punti e una nuova vita che (forse) comincia nel dopo-Petkovic. Quello dell'Inter, sempre più lontana da quello che sognava: è la terza sconfitta della gestione Mazzarri e i benefici dell'1-0 al Milan sono dissolti.

LA PARTITA

L'Inter è reduce da un derby felice, ma da un bimestre così così. La Lazio dai tormenti di un esonero, dunque della crisi. Reja al debutto rispolvera gli esiliati di Petkovic, Mazzarri non deroga dall'attacco uno più uno (Palacio e Guarin). E la prima parte della partita regala poco, quasi niente: un mezzo pasticcio Jonathan-Handanovic dopo dieci minuti, un tiro di Guarin (alto) poco oltre; un assolo di Guarin fermato da Dias, e per questo ammonito: punizione di Alvarez, bella ma -di un niente- alta. Mezz'ora di partita, a velocità media e quasi, per entrambe, con la paura di perdere più che le velleità di vincere. Si fa così?

Il malanno di Konko, dopo un quarto d'ora, apre la strata per Cavanda. Ed è un malanno che esula dai contrasti di gioco: il difensore si accascia al suolo, all'improvviso: vertigini, smarrimento. Esce dal campo ed è subito è trasportato in clinica per accertamenti. E un'emozione forte, che si segue minuto dopo minuto.

La partita procede: le strette consegne per centrocampisti e difensori sono la prerogativa dei due allenatori. Così spariscono gli (eventuali) lampi di Alvarez, le palle-gol per Palacio, le invenzioni di Hernanes e le occasioni per Milo Klose. La palla se la tengono un po' i laziali e un po' gli interisti, dopo la mezz'ora un tiro di Candreva impegna Handanovic, poi Guarin e Radu se le dicono e se le danno, beccandosi -entrambi- l'ammonizione. Due minuti di recupero non aggiungono altro a questo primo che tempo che più zero di così, è difficile.

Ripresa e notizie dalla clinica, a proposito di Konko. E' sotto osservazione, ma va meglio. Al minimo le novità proposte in campo: Mazzarri sposta Kuzmanovic sul centrosinistra, Guarin arretra a destra, e Alvarez trasloca in una posizione più avanzata. Qualcosa -nella fase d'attacco nerazzurra- migliora. Reja per contro induce i suoi a ritrarsi e colpire -se possono- in contropiede.

L'ingresso di Kovacic dopo un'ora (fuori Kuzmanovic) introduce la prima vera palla-gol del match (16' st): è un colpo di testa di Nagatomo, da sei metri, che incoccia le mani protese di Berisha. Per capire come l'Inter avverta, a questo punto, una piccola voglia di vincere. Reja cerca un riparo con Onazi, per lo stremato Gonzalez, mentre a bordo campo i grandi vecchi nerazzurri Zanetti e Milito si riscaldano e i tifosi dell'Inter si eccitano: magie permanenti del Triplete che fu.

Dentro MIlito, ma gli effetti sono alla rovescia. Nel senso che l'Inter non apre la strada del gol, mentre la Lazio al primo, vero affondo della serata (36' st) trova il gol con una splendida girata al volo di Klose: immobile Ranocchia, atterrito Mazzarri. Le frenesie finali, fuori Ranocchia e dentro Zanetti, Lazio in difesa e molta, troppa confusione, significano zero novità. Reja è felice, tre punti contro l'Inter sono il propellente per il domani. La squadra nerazzura chiude il trittico Napoli-Milan-Lazio con due sconfitte, un successo che non ha acceso, evidentemente, la luce e non trova la via del gol dopo dieci gare in cui, nel bene e nel male, ha sempre segnato. Crisi?



LE PAGELLE

Gonzalez 5,5 - Reja lo chiama a raccolta, in questo suop primo giorno laziale: la voglia di fare è tanta, la condizione è quella che è. E dopo un'ora non regge i ritmi -seppur non eccesivi- della partita.

Berisha 6,5 - Tre ore prima, scopre che sarà titolare. Un paio di indecisioni, all'avvio, non lo demoralizzano. E la parata-partita su Nagatomo la compie, d'istinto.

Klose 7 - Una partita da isolato, senza palloni e senza sorrisi da poter sfoggiare. Poi dal deserto, ecco spuntare il primo pallone buono e il tedesco lascia sul posto Ranocchia e fulmina Handanovic. Quando si è campioni, basta un niente per esaltarsi.

Kuzmanovic 6 - Procede col suo passo, con ordine e senza strafare: non demerita dinanzi a Hernanes.

Juan Jesus 6,5 - Dei difensori interisti è quello più pronto e reattivo nel chiudere i varchi, peraltro pochi, che la retroguardia di Mazzarri concede.

Guarin 5,5 - Un tempo da attaccante aggiunto, mezz'ora da centrocampista. Al fianco, o quasi, di Palacio non è male, anche se cerca la porta e non la trova mai. Quando arretra scompare dalla scena. Ammonito, salterà la prossima col Chievo.

Ranocchia 5 - L'Inter che vince ild erby con un guizzo di Palacio è l'Inter che perde all'Olimpico con la prodezza di Klose che Ranocchia controlla senza curarsi troppo. Distrazione fatale.



IL TABELLINO

LAZIO-INTER 1-0

LAZIO (4-3-2-1): Berisha 6,5; Konko sv (15' pt Cavanda 6), Biava 6, Dias 5,5, Radu 6; Gonzalez 5,5 (17' st Onazi 6), Ledesma 6, Hernanes 5,5; Candreva 6, Lulic 6; Klose 7. A disp: Strakosha, Ciani, Cana, Pereirinha, Biglia, Ederson, F. Anderson, Keita, Perea, Floccari. All. Reja 6.

INTER (3-5-1-1): Handanovic 6; Ranocchia 5 (38' st Zanetti sv), Rolando 6, Juan Jesus 6,5; Jonathan 5,5, Kuzmanovic 6 (15'st Kovacic 6), Cambiasso 6, Alvarez 5,5, Nagatomo 6; Guarin 5,5 (30' st Milito sv), Palacio 5,5. A disp: Carrizo, Castellazzi, Andreolli, Wallace, Samuel, Pereira, Mudingayi, Belfodil, Icardi. All. Mazzarri 5,5

ARBITRO. Damato 6

MARCATORI: 36' st Klose

AMMONITI: Dias, Radu, Ledesma (L); Guarin, Alvarez (I)

ESPULSI: --