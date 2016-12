Klose-stop, un mese. E rinnovo lontano

15:39 - La volata per l'Europa League in casa-Lazio si complica. Perché Miro Klose dovrà stare fermo un mese a causa della lesione al bicipite femorale della gamba sinistra. Diagnosi da poco resa nota, un mese di stop e poche speranze per Reja di avere il centravanti a disposizione almeno nelle ultime due partite della stagione.

Per Klose un campionato pieno di problemi, e che si chiude nel peggiore dei modi. Fra l'altro in questi giorni si dovrebbe parlare del rinnovo del contratto che scade il prossimo 30 giugno, ma le idee di Lotito a proposito della conferma di Klose sono piuttosto negative.