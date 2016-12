Klose annuncia il ritiro: "A fine stagione mi fermo"

18:09 - Niente è eterno, nemmeno Klose. Per quanto le prestazioni in campo siano ampiamente sopra la sufficienza, l'attaccante tedesco, reduce dal record di gol nei Mondiali, ha deciso che al termine della stagione appenderà gli scarpini al chiodo. "In linea di massima ho deciso di fermarmi nel 2015" la frase che ha rilasciato ai microfoni della 'Bild'. La Germania ha dimostrato di aver già preparato il post-klose , oltre che un presente di successo.

La Lazio invece dovrà studiare le mosse per sostituire degnamente una pedina fondamentale nello scacchiere biancoceleste. Djordjevic, Keita e Perea dovranno sfruttare i prossimi 12 mesi per strappare al tedesco tutti i segreti per seguire le sue orme.