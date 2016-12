Kevin Kyle, dalla Premier League alle pulizie su una nave

12:20 - Nel 2000 giocava in Premier League con la maglia del Sunderland, oggi pulisce i bagni e rifà i letti sulla nave Regina del Baltico. E' la storia di Kevin Kyle, ex attaccante scozzese rovinato dai debiti di gioco e costretto a ricominciare da zero a 33 anni. "Sto cercando di provvedere alla mia famiglia, lavoro per portare a casa i soldi", ha spiegato l'ex giocatore, che con 400 sterline alla settimana mantiene una moglie e tre figli.

Dai tempi di 10mila sterline alla settimana per Kevin ne è passata di acqua sotto i ponti. Una vita, fatta di alti (all'inizio), ma soprattutto di bassi. La sua carriera da professionista inizia nel 2000 al Sunderland, passa per Coventry City, Kilmarnock, Hearts e Rangers. In mezzo molti trasferimenti in prestito e il terribile vizio del gioco. Con la nazionale scozzese colleziona dieci presenze e un gol. Ma non basta.



Ridotto sul lastrico dalle scommesse, Kyle tocca il fondo nel 2014, lascia l'Ayr United, dice addio al calcio giocato e inizia a lavorare per Sodexo. Un impiego umile, per ricominciare. A 33 anni Kevin appende le scarpe al chiodo, si imbarca sulla Regina del Baltico e per dodici ore al giorno pulisce bagni, rifà letti e mette in ordine le cabine del personale che lavora sulle piattaforme. Ottocento sterline ogni due settimane.



I suoi nuovi colleghi dicono di lui che è "un ragazzo che lavora sodo e non parla mai della sua vita da calciatore". Per Kevin il passato fa male, ma ora, lontano dai campi di gioco, ha ricominciato a dare il giusto peso alle cose e a vivere. "I soldi non sono così importanti nella vita", ha spiegato a un cronista del Mirror che l'ha raggiunto sulla Regina del Baltico. Poi ha ripreso in mano la scopa.