Kakà: "Spero di giocare altre 300 gare nel Milan"

19:58 - Contro il Chievo, Kakà ha raggiunto lo storico traguardo di 300 presenze in Serie A festeggiando con una doppietta che ha permesso agli uomini di Clarence Seedorf di conquistare 3 punti preziosi in vista della corsa all'Europa League. Oggi a Milanello il brasiliano ha ricevuto un premio per il traguardo raggiunto dall'amministratore delegato Adriano Galliani: "Sono molto contento di aver giocato 300 partite con questa maglia".

"Il discorso che ha fatto il dottor Galliani è reciproco perché i sentimenti che io ho per questa società, per questa maglia, per i miei ex compagni e i miei attuali compagni sono veri e di cuore. Spero di poterne fare altrettante e grazie mille". Restano dunque diversi dubbi sul futuro di Kakà al Milan. Dubbi che non sono stati fugati da Galliani: "Kakà, con la parentesi in prestito al Real Madrid, perché sapevamo bene che sarebbe ritornato, non ha fatto ancora neanche sette anni con la maglia del Milan ed aver raggiunto già il traguardo delle 100 presenze è qualcosa di veramente straordinario. La speranza della società e di noi tutti è quella di poter essere ancora qui per festeggiare la presenza numero 400, 500 e ancora avanti. Ricardo è veramente nel cuore dei tifosi del Milan, come pochi è entrato nel cuore di tutti. Puoi dare ancora tanto a questa maglia, pochi hanno fatto partite di qualità come te qui in rossonero - conclude Galliani -. Complimenti a nome di tutta la società e del presidente Berlusconi".