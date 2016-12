Kakà: "Le voci di mercato mi fanno male"

15:08 - Nessun annuncio ufficiale. Ricardo Kakà non l'ha detto esplicitamente, ma ha fatto capire di voler restare al Milan anche la prossima stagione. Il brasiliano, a Milan Channel, ha detto: "Le voci di mercato mi fanno male, quando ero al Real la stampa mi ha venduto a cento squadre diverse. Questa cosa mi mette ansia". Il numero 22 ha poi parlato di Balotelli: "Sta maturando ed è molto concentrato. Vuole fare bene anche ai Mondiali".



"Le voci di mercato mi hanno sempre fatto male. Piace tanto parlare del futuro in Italia. Questo crea ansia a tutti e anche a noi giocatori. "Quando era a Madrid la stampa mi ha venduto a cento squadre...", ha spiegato Kakà che ha continuato: "Il mio ritorno al Milan è nato nel gennaio 2013, ma per problemi fiscali il mio passaggio era saltato".

Balotelli? "Lo vedo molto concentrato, è giocatore che può fare la differenza. E' motivato anche per il Mondiale, sta maturando".

Sulla sconfitta di Bergamo con l'Atalanta: "Non abbiamo perso l'opportunità di andare in Europa per la partite contro l'Atalanta. Abbiamo perso troppi punti nel girone di andata".

Un commento sulla finale di Champions: "Ancelotti conosce molto bene la Champions League: io tifo Real Madrid per i miei 4 anni lì e per il mister che se la merita".



KAKA', PALLONE D'ORO AL MUSEO MILAN

In mattinata Ricardo Kakà ha portato il suo Pallone d'Oro vinto nel 2007 a Casa Milan dove lunedì aprirà il museo Mondo Milan, fortemente voluto da Barbara Berlusconi.