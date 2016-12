Kakà, feste per i 32 anni e il San Paolo lo sogna 

18:20 - Ricardo Kakà, 32 anni e tante feste, oggi, per il compleanno. Di moglie e figlio. Di tutto il Milan a Milanello, raduno dopo pranzo e allenamento al pomeriggio. Dei tifosi fuori dai cancelli del Centro sportivo, con maglia e cori. Persino dall'Uefa che attraverso Twitter ha fatto gli auguri al brasiliano, citandolo come esempio di campione e ricordano la partita perfetta, sua e del Milan, ovvero Milan-Manchester Uniter 3-0, maggio 2007, semifinale di Champions League, il penultimo passo prima del trionfo in finale contro il Liverpool.

Ma non è tutto. Perché dal Brasile, dal San Paolo, sono arrivate le appassionate parole di Carlos Miguel Adair, presidente del club. Ecco le sua parole recuperate da Lancenet.com: "A tutti piace sognare. Mi piacerebbe vedere il San Paolo con in campo Hulk, Dani Alves, Alan Kardec e perché no Cristiano Ronaldo Messi e Neymar! A parte gli scherzi, un nome che voglio davvero è solo uno: Ricardo Kakà, sarebbe davvero un sogno riportarlo a casa. Lui ha il volto da San Paolo, piace ai tifosi, sorride sempre, segna e gioca bene ma non ho i soldi per competere con i club straricchi. Vedremo".